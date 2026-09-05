Kıymalı bezelye yemeği! Lezzetini arşa çıkaran püf noktasıyla...

4 kişilik | Hazırlık: 15 dakika | Pişirme: 30 dakika

Malzemeler

250 gram kıyma

2 su bardağı bezelye

2 orta boy patates

1 kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2–2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanışı

Soğanı yemeklik doğrayın. Patatesleri soyup orta büyüklükte küpler halinde kesin.

Zeytinyağını tencerede ısıtın. Soğanı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Kıymayı ilave edin ve suyunu çekip rengi değişene kadar kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika karıştırın.

Patatesleri ve bezelyeleri tencereye alın. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyerek birkaç dakika kavurun.

Sebzelerin hizasına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Yemeği ocaktan aldıktan sonra 10 dakika dinlendirirseniz kıvamı daha güzel olur. Pirinç pilavı veya yoğurtla servis edebilirsiniz.