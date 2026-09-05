Kıymalı bezelye yemeği! Lezzetini arşa çıkaran püf noktasıyla...

Akşam yemeğinde hem doyurucu hem de hazırlaması kolay bir tarif arıyorsanız, bu lezzet tam size göre! Kıyma, patates ve bezelyenin aynı tencerede buluştuğu bu klasik yemek, doğru pişirme yöntemiyle lokum gibi oluyor. Üstelik kıvamını güzelleştiren küçük püf noktasıyla sofraya gelir gelmez tabaklar boşalıyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:30
YAPILIŞI
4 kişilik | Hazırlık: 15 dakika | Pişirme: 30 dakika
Malzemeler
250 gram kıyma
2 su bardağı bezelye
2 orta boy patates
1 kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2–2,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
Hazırlanışı
Soğanı yemeklik doğrayın. Patatesleri soyup orta büyüklükte küpler halinde kesin.
Zeytinyağını tencerede ısıtın. Soğanı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.
Kıymayı ilave edin ve suyunu çekip rengi değişene kadar kavurmaya devam edin.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika karıştırın.
Patatesleri ve bezelyeleri tencereye alın. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyerek birkaç dakika kavurun.
Sebzelerin hizasına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
Yemeği ocaktan aldıktan sonra 10 dakika dinlendirirseniz kıvamı daha güzel olur. Pirinç pilavı veya yoğurtla servis edebilirsiniz.