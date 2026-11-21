MALZEMELER

4 adet orta boy patates

300 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

- İnce kıyılmış maydanoz

KIYMALI PATATES MUSAKKA NASIL YAPILIR?

1. Patatesleri hazırlayın.

Patatesleri soyup halka şeklinde dilimleyin. Tavada az miktarda yağla hafifçe kızartın veya fırında önceden ısıtılmış 200 derecede 15 dakika kadar pişirin.

2. Kıymalı harcı hazırlayın.

Tavaya sıvı yağı alın. Küçük doğranmış soğanları ve biberleri kavurun. Kıymayı ekleyerek suyunu salıp çekene kadar pişirin. Sarımsakları ve salçayı ilave edip karıştırın.

3. Sosu tamamlayın.

Küp doğranmış domatesleri, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Sıcak suyu ilave ederek birkaç dakika pişirin.

4. Malzemeleri fırın kabına yerleştirin.

Patatesleri fırın kabının tabanına dizin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı eşit şekilde yayın. Dilerseniz bir kat daha patates ekleyebilirsiniz.

5. Fırında pişirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Patateslerin tamamen yumuşadığından emin olduktan sonra fırından çıkarın. Üzerine maydanoz serpip sıcak servis edin.