Köfte ekmek tarifi: Hem pratik hem doyurucu

Köfte ekmek, Türkiye'nin hemen her köşesinde sokak satıcıları tarafından sunulan en popüler yiyeceklerden biridir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde, özellikle halk pazarlarında, futbol maçlarının öncesinde ve sonrasında veya sahil kenarlarında köfte ekmek satan seyyar satıcılara sıkça rastlanır. Bu durum, köfte ekmeği şehir yaşamının ve sosyal etkinliklerin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Peki bu tarifi evinizin konforunda dakikalar içinde nasıl hazırlayabilirsiniz?
Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:52Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:52
YAPILIŞI
Köfte için:
500 gr dana kıyma
1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
1 diş sarımsak (ezilmiş)
1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış veya 2 yemek kaşığı galeta unu)
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)
Servis için:
Ekmek (somun, pide ya da yarım ekmek)
Marul yaprakları
Domates dilimleri
Soğan halkaları
Acı biber turşusu (isteğe bağlı)
Ketçap ve mayonez (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Bir kabın içine kıymayı, rendelenmiş soğanı, sarımsağı, bayat ekmek içini, yumurtayı ve baharatları koyun. Kıyılmış maydanozu da ekleyip tüm malzemeleri iyice yoğurun. Harcın lezzetli olması için en az 5-10 dakika yoğurmak önemli. Hazırladığınız harcı 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.
Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayıp hafifçe bastırarak köfte şekli verin.
Köfteleri tercihinize göre ızgarada, tavada ya da mangalda pişirin. Her iki tarafını da güzelce kızartın.
Ekmekleri ortadan ikiye kesip içine marul, domates, soğan halkaları ve pişirdiğiniz köfteleri yerleştirin. İsteğe bağlı olarak ketçap, mayonez veya acı biber turşusu ekleyebilirsiniz.
Sıcak bir şekilde servis yapın. Yanında ayran ya da soğuk bir içecekle harika bir lezzet olur.