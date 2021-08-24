Kuru Köfte Tarifi - En Güzel, Kolay Kuru Köfte Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Kuru köfte tarifi için aşamaları adım adım uygulamadan önce bu önerilere mutlaka dikkat edin. Öncelikle köfte harcıınızı güzel bir şekilde yoğurmanız gerekir. Aksi taktirde köftelerimizin pişerken dağılmasına neden olabilir. Köftelerimiz şekillendirdikten sonra yaklaşık 1 saat kadar dillendirmeyi de unutmayalım. Kuru köftelerimizi yağda kızartmak yerine fırında pişirmeyi tercih edebiliriz. Son olarak ise köfteleri kızgın bir yağda kızartmanızı önermekteyiz.