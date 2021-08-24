Kuru Köfte Tarifi - En Güzel, Kolay Kuru Köfte Tarifi, Nasıl Yapılır?
Dolapta hazır bulundurduğunuz kıyma ile çok hızlı bir şekilde hazır edebileceğiniz köfte tarifi yapılışını adım adım sizlere sunduk. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan köfte, yanında patates kızartması ile birlikte tüketiliyor. Ekmek arası ya da porsiyon olarak tükettiğimiz kuru köfteyi ev hanımları sıkça evlerinde yapıyor. En güzel, kolay köfte tarifi nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı hazırladık. İşte, kuru köfte tarifi, yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları…
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:45Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:46
5 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
MALZEMELER
500 gr kıyma
1 adet yumurta
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
1 avuç ince kıyılmış maydanoz
2 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığından biraz daha az karabiber
2 çay kaşığından biraz daha az tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı kimyon
AŞÇININ NOTU
Kuru köfte tarifi için aşamaları adım adım uygulamadan önce bu önerilere mutlaka dikkat edin. Öncelikle köfte harcıınızı güzel bir şekilde yoğurmanız gerekir. Aksi taktirde köftelerimizin pişerken dağılmasına neden olabilir.
Köftelerimiz şekillendirdikten sonra yaklaşık 1 saat kadar dillendirmeyi de unutmayalım.
Kuru köftelerimizi yağda kızartmak yerine fırında pişirmeyi tercih edebiliriz.
Son olarak ise köfteleri kızgın bir yağda kızartmanızı önermekteyiz.
YAPILIŞI
Kuru köfte tarifi için öncelikle geniş bir yorma kabını hazırlayın.
Yorma kabının içerisine kıyma, ince kıyılmış maydonoz, yumurta, rendelenmiş soğan, tuz, kimyon, karabiber, pul biber, galete unu ve sarımsağı koyun.
Kapınızın içerisine koyduğunuz malzemeleri güzel bir şekilde yoğurun.
Ardından köfte harcımızı şekillendirmek için harcımızdan bir parça koparalım. Harcımızı avucumuzda yuvarlayıp bastırarak klasik köfte şekline getirelim. Burada köftelerinizin ince ve geniş durmasına özen gösteriniz. Köfteler pisliklerinde ortaya doğru çıkacak ve kalınlaşacaktır. Bu nedenle olabildiğince inci hazırlamaya özen gösterelim.
Köftelerimizi şekillendirdikten sonra bir tabağa dizin.
Daha sonra ise köftelerimizi yaklaşık 1 saat boyunca dinlendirelim.
Gelelim köfteleri kızartma işlemine. İnce çizgi tavanızı hiç yağ eklemeden ısıtın.
Tamamı yeterince ısındıktan sonra tabakta bulunan köftelerimize güzelce dizelim. Burada köftelerinizin birbirine yapışmamasına dikkat ediniz. Etler yüksek ısıda piştiğinde daha da lezzetli olacaktır. Bu nedenle döküm tava kullanmanızı öneririz.
Evinizde döküm tava yok ise granit tava da kullanabilirsiniz.
Pişen köftelerimizi havlu kâğıt serdiğimiz bir tabağa bırakalım. Köftelerinizin yanına patates kızartması ve pilav yapmanızı da öneririz. Köftelerimiz servise hazırdır. Afiyet olsun...