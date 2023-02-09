Lahmacun tarifi: Bu yöntem sayesinde çıtır çıtır olacak

Yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan lahmacun, Anadolu topraklarının kendine özgü bir lezzeti. Taş fırında pişmesi nedeniyle evde yapılmasının zor olduğu düşünülen bu tarifi, aslında doğru tekniklerle evinizin konforunda da hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 06:47
  • 6-8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 90 dakika
  • Adet : 80 kcal

MALZEMELER

  • 300 gram kıyma
  • 3 adet kapya biber
  • 3 adet domates
  • 4 adet soğan
  • 1 baş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1.5 yemek kaşığı isot
  • Tuz

Hamur için;

  • 500 gram un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI

  1. Öncelikle robottan soğan, sarımsak, domates maydanoz kırmızı ve yeşil biberleri incecik olacak şekilde kesin. Alternatif olarak küçük küçük doğrayabilirsiniz.
  2. Yağını ve baharatlarını ekledikten sonra özleşene kadar yoğurun. İçi hazırladıktan sonra üzerini kapatıp bekletme esnasında hamurunuzu hazırlamaya geçebilirsiniz.
  3. Un, su ,süt, tuz bir kaba alınıp hamuru yoğurun. Poğaça hamuru gibi hamurlara kıyasla daha sert bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
  4. Yoğurduğumuz hamuru bezeler halinde 15 dakika dinlendirin. İstediğiniz büyüklükte açabilecek kadar bezelere ayırın.
  5. Hamuru açabildiğiniz kadar ince açın üstüne iç harcını serin.
  6. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 7 dakika tutup altını da 3 dakika kadar teflon tavada kızartabilirsiniz.
  7. Pişen lahmacunları yapışmaması için üst üste değil, harçlı olan bölümleri birbirine bakacak şekilde dizin.
  8. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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