Lazanya tarifi: Misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak

Ev yapımı lazanya yapmanın tam zamanı! Bu tarifle hem lezzet bombası hem de kolay hazırlanabilir bir yemek ortaya çıkaracaksınız. Kıyma ve beşamel sosun mükemmel uyumu, misafirlerinizin ve ailenizin favorisi olacak. Hazırlayın, fırına verin, tadına doyamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:04

YAPILIŞI

MALZEMELER

Beşamel sos için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı süt
  • Tuz, karabiber
  • Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

Kıymalı sos için:

  • 300-400 gram kıyma
  • 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
  • 2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 2 adet domates (rendelenmiş) veya 1 küçük kutu domates püresi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Zeytinyağı veya tereyağı
  • Tuz, karabiber, kekik, pul biber (damak tadına göre)

Diğer:

  • Lazanya yaprakları (önceden haşlanmış ya da paket üzerindeki talimata göre)
  • Rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Tavaya biraz yağ koyup ısıtın. Soğanları kavurun, ardından sarımsak ekleyin. Kıymayı ekleyip renk değiştirene kadar kavurun.
  • Salçayı ilave edip birkaç dakika daha kavurun.
  • Domates püresi veya rendelenmiş domatesi ekleyin, baharatları koyun ve sos koyulaşana kadar orta ateşte pişirin.
  • Beşamel sos için tereyağını eritin. Unu ekleyip hafifçe kavurun, un kokusu çıkana kadar (1-2 dakika).
  • Sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Koyu ve pürüzsüz bir sos olana kadar pişirin.
  • Tuz, karabiber ve muskatı ekleyin.
  • Lazanyanın katmanlarının hazırlamak için fırın kabınızı yağlayın. İlk olarak biraz beşamel sos yayın.
  • Üzerine lazanya yaprakları serin. Kıymalı sostan yayın.
  • Tekrar beşamel sos ve üzerine rendelenmiş peynir serpin. Bu katmanları malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üst katmanda bol peynir olmalı.
  • Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika dinlendirin, sonra dilimleyip servis yapın.

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