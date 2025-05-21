Lazanya tarifi: Misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak

MALZEMELER

Beşamel sos için:

Kıymalı sos için:

Diğer:

Tavaya biraz yağ koyup ısıtın. Soğanları kavurun, ardından sarımsak ekleyin. Kıymayı ekleyip renk değiştirene kadar kavurun.

Salçayı ilave edip birkaç dakika daha kavurun.

Domates püresi veya rendelenmiş domatesi ekleyin, baharatları koyun ve sos koyulaşana kadar orta ateşte pişirin.

Beşamel sos için tereyağını eritin. Unu ekleyip hafifçe kavurun, un kokusu çıkana kadar (1-2 dakika).

Sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Koyu ve pürüzsüz bir sos olana kadar pişirin.

Tuz, karabiber ve muskatı ekleyin.

Lazanyanın katmanlarının hazırlamak için f ırın kabınızı yağlayın. İlk olarak biraz beşamel sos yayın.

Üzerine lazanya yaprakları serin. Kıymalı sostan yayın.

T ekrar beşamel sos ve üzerine rendelenmiş peynir serpin. Bu katmanları malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üst katmanda bol peynir olmalı.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.