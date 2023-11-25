Nohut yemeği: Lezzetli bir tarif

Bir tencereye kuşbaşı eti koyun ve üzerine iki parmağı geçecek miktarda su ilave edin.

Et yumuşana dek haşlayın.

Bir başka tencerede 3 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı kızdırın.

1 adet soğanı küçük küçük parçalar olacak biçimde doğrayın.

Kızdırdığınız yağın içerisine doğramış olduğunuz soğan parçalarını ilave ederek kavurun.

Tencerenin içerisine nohut ve su hariç geri kalan malzemeleri ekleyin.

Ardından içerisine haşlanmış olarak 500 gram nohut, 2 su bardağı su ve 2 kepçe et suyu ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşayana ve yemeğin suyunun renginin koyulaşana dek pişirin.

Afiyet olsun!