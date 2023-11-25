Nohut yemeği: Lezzetli bir tarif

Lezzetinden damak çatlacak bu nohut yemeği tarifini bir kere yaptıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Tam kıvamında olan bu tarif, adeta lezzet şöleni. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 25.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 09:05
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 285 kcal

MALZEMELER

500 gram nohut

250 gram kuşbaşı et

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım yemek kaşığı biber salçası

YAPILIŞI

Bir tencereye kuşbaşı eti koyun ve üzerine iki parmağı geçecek miktarda su ilave edin.

Et yumuşana dek haşlayın.

Bir başka tencerede 3 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı kızdırın.

1 adet soğanı küçük küçük parçalar olacak biçimde doğrayın.

Kızdırdığınız yağın içerisine doğramış olduğunuz soğan parçalarını ilave ederek kavurun.

Tencerenin içerisine nohut ve su hariç geri kalan malzemeleri ekleyin.

Ardından içerisine haşlanmış olarak 500 gram nohut, 2 su bardağı su ve 2 kepçe et suyu ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşayana ve yemeğin suyunun renginin koyulaşana dek pişirin.

Afiyet olsun!

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