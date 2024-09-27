Orman kebabı tarifi: Bir tabak daha isteyecekler...

Orman kebabı, Türk mutfağının köklü ve lezzetli yemeklerinden biridir. Genellikle et ve sebzelerin bir arada pişirildiği geleneksel bir güveç yemeğidir ve Osmanlı döneminden bu yana sofralarda yer bulmuştur. Bu yemeğin adı, orman işçilerinin kolayca hazırlayabileceği bir yemek olmasından kaynaklanır. Zamanla, Osmanlı saray mutfağında da yerini alarak gelişmiş ve bugünkü halini almıştır. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 27.09.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:31

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 500 gram kuşbaşı dana eti (veya kuzu eti)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 1 su bardağı bezelye (haşlanmış)
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 defne yaprağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Geniş bir tencereye sıvı yağı ekleyip kızdırın. Kuşbaşı etleri ekleyin ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

  2. Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları ince ince dilimleyin. Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın. Biberleri de ince şeritler halinde kesin.

  3. Kavrulan etlerin üzerine doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

  4. oğranmış havuç ve biberleri tencereye ekleyin, birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

  5. Domates salçasını ekleyin ve malzemelerle karışana kadar kavurun. Ardından patatesleri ekleyin.

  6. Tuz, karabiber, kimyon ve kekik gibi baharatları ilave edin. İsteğe bağlı olarak defne yaprağını ekleyin.

  7. su bardağı sıcak suyu tencereye dökün, bezelyeleri de ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 30-40 dakika kadar pişmeye bırakın. Et ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

  8. Orman kebabı, sıcak servis edilir. Yanında pirinç pilavı ya da bulgur pilavı ile sunabilirsiniz.

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