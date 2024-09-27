Orman kebabı tarifi: Bir tabak daha isteyecekler...

Malzemeler:

Yapılışı:

Geniş bir tencereye sıvı yağı ekleyip kızdırın. Kuşbaşı etleri ekleyin ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları ince ince dilimleyin. Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın. Biberleri de ince şeritler halinde kesin.

Kavrulan etlerin üzerine doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

oğranmış havuç ve biberleri tencereye ekleyin, birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Domates salçasını ekleyin ve malzemelerle karışana kadar kavurun. Ardından patatesleri ekleyin.

Tuz, karabiber, kimyon ve kekik gibi baharatları ilave edin. İsteğe bağlı olarak defne yaprağını ekleyin.

su bardağı sıcak suyu tencereye dökün, bezelyeleri de ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 30-40 dakika kadar pişmeye bırakın. Et ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.