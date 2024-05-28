Patates köftesi (Kıbrıs köftesi) tarifi: En sevdiğiniz tarif olacak...

ıbrıs mutfağı, Akdeniz, Orta Doğu ve Yunan mutfaklarının etkilerini barındıran zengin ve çeşitli bir mutfaktır. Adanın coğrafi konumu ve tarih boyunca farklı kültürlerle etkileşimi, Kıbrıs yemek kültürünü oldukça zenginleştirmiştir. Günümüzde Kıbrıs köftesi, farklı yorumlarla da karşımıza çıkabilir. Bazı tariflerde çeşitli baharatlar ve otlar eklenerek farklı tatlar elde edilmektedir. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:25

MALZEMELER

  • 4 adet büyük boy patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

  • Patatesleri yıkayın ve haşlayın. Haşlanan patatesleri soğumaya bırakın ve ardından kabuklarını soyun.
  • Soyulan patatesleri bir kaba alıp ezerek püre haline getirin.
  • Kuru soğanı rendeleyin ve patates püresine ekleyin.
  • Rendelenmiş kaşar peynirini, galeta ununu, unu, ince kıyılmış maydanozu ve tuz ile karabiberi de ekleyin.
  • Yumurtalardan birini karışıma ekleyin ve iyice yoğurun.
  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avucunuzla yuvarlayarak köfte şekli verin.
  • Şekillendirdiğiniz köfteleri, önce çırpılmış ikinci yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.
  • Bir tavaya yeterli miktarda sıvı yağ koyun ve yağı ısıtın.
  • Köfteleri ısınan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.
  • Kızaran köfteleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.
  • Köfteleri sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurt ya da çeşitli soslarla sunabilirsiniz.

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