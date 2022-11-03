Sebzeli ızgara bonfile tarifi: Akşam yemeğinde size eşlik edecek lokum kıvamında bir lezzet!

Izgara bonfile, davet sofralarında sıkça tercih edilen yemeklerden biri oluyor. Özellikle eti marine edip bir süre beklettiğinizde tadına doyum olmayacak. Lokum gibi bir et yemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! İşte detayları...

Giriş Tarihi: 03.11.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 09:06
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet havuç
  • 2 adet kabak
  • 2 adet patates
  • 2 adet pancar
  • 4 adet yeşil sogan
  • 1 adet pırasa
  • 1 adet beyaz soğan
  • 1 baş sarımsak
  • Tuz karabiber
  • Zeytinyağı
  • Nar ekşisi
  • Balsamik sirke

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kasabınıza kestirdiğiniz 160 gr'lık bonfileyi çok az dövdürün. 3 cm kalınlığında bir bonfile halinde tuz karabiber taze kekik , biberiye ve zeytinyağı ile ovun ve öncesinde 12 saat marine edin.
  2. Sonra isli tavada damak tadınıza göre pişirin. Etin suyunu kaçırmamak için tavanızın ısısıyla oynayıp eti çok çevirmeyin.
  3. Havuç, kabak, patates, pancarları uzunlamasına 4 e kesin,beyaz soğan ve sarımsağı ortadan 2 ye kesin.
  4. Tüm sebzelerin üstüne, zeytinyağı, kekik, karabiber ekleyin. Sonra nar ekşisi, balzamik ısıylla sebzeleri karartacak ve ekşi lezzetlerini sebzeler geçirecektir.
  5. Fırın kabına tek kat yayın ve 180 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

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