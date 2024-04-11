Sebzeli kağıt kebabı tarifi: Tüm lezzeti bir kaşıkta topluyor...
Sebzeli kağıt kebabı, geleneksel Türk mutfağının lezzetli bir yemeğidir. Genellikle dana veya kuzu etiyle hazırlanan bu yemek, sebzelerle birlikte pişirilir ve kağıt veya folyo paketlerinde fırında pişirilir. Bu yöntem, etin ve sebzelerin lezzetlerinin birbirine geçmesini sağlar ve yemeğin özünü korur.
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:38Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:39
MALZEMELER
500 gram dana kuşbaşı et
2 adet büyük boy domates
2 adet büyük boy yeşil biber
2 adet büyük boy kırmızı biber
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Zeytinyağı
4 adet büyük boy pişirme kağıdı
YAPILIŞI
Öncelikle dana etini kuşbaşı şeklinde doğrayın ve bir kaseye alın. Üzerine tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve biraz zeytinyağı ekleyip etleri güzelce harmanlayın. Etleri bu şekilde bir süre marine edin.
Domatesleri, yeşil biberleri, kırmızı biberleri ve soğanı iri iri doğrayın. Sarımsakları da ince dilimler halinde kesin.
Pişirme kağıtlarını hazırlayın. Her bir kağıdın ortasına etleri yerleştirin. Üzerine doğradığınız sebzeleri ve sarımsakları ekleyin. İsteğe bağlı olarak biraz daha tuz ve baharat serpebilirsiniz.
Kağıtları sıkıca kapatın, kenarlarını iyice katlayarak paket haline getirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Pişirme süresi etin büyüklüğüne ve fırının sıcaklığına bağlı olarak değişebilir, bu yüzden ara ara kontrol edin.
Piştikten sonra kağıtları açıp sıcak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yanında pilav veya lavaş ekleyebilirsiniz.