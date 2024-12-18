Silor tarifi: Her çatalda lezzet bombardımanı

Silor, özellikle Türk mutfağında sevilen, ince yufkaların ya da hazır yufkanın rulo yapılarak kurutulmasıyla hazırlanan ve genellikle yoğurtlu ya da etli soslarla servis edilen bir yemektir. Artvin yöresine ait olan bu yemeği dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:20Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:22
YAPILIŞI
4-5 adet hazır yufka (rulo yapmak için)
300 gram kıyma
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan (ince doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
Yoğurtlu sos için:
2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 çay kaşığı tuz
Tereyağlı sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber
Servis için:
Maydanoz (isteğe bağlı)
Ceviz içi (isteğe bağlı)
Hazırlık Aşaması
Yufkaları düz bir zemine serin ve sıkıca rulo yapın.
Ruloları 2-3 cm genişliğinde dilimleyin.
Dilimleri bir tepsiye yerleştirin ve üzeri açık bir şekilde birkaç saat kurutun (fırında 100°C'de hafifçe kurutarak hızlandırabilirsiniz).
Bir tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip kavurun.
Üzerine kıymayı ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Salçayı ve baharatları ekleyip karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.
Harcı ocaktan alıp bir kenara bırakın.
Yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyerek çırpın.
Bir tavada tereyağını eritin, üzerine kırmızı biber ekleyip hafifçe köpürene kadar karıştırın.
Kuruyan yufkaları fırında 180°C'de hafifçe kızarana kadar pişirin.
Servis sırasında yufka rulolarını geniş bir tabağa alın.
Üzerine kıymalı harcı dökün ve yayın.
Sarımsaklı yoğurdu kıymaların üzerine gezdirin.
Tereyağlı sosu en üste dökün.
İsteğe bağlı olarak kıyılmış maydanoz ve cevizle süsleyin.