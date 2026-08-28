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Sofraların baş tacı olacak: Ekşili saray kebabı tarifi

Lokum gibi pişen eti, yumuşacık patlıcanı ve nefis ekşili sosuyla ekşili saray kebabı, sofralara adeta ziyafet havası katıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis ekşili saray kebabı, tarifi…

Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:38

YAPILIŞI

MALZEMELER

Kebabı için:

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 adet domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Ekşili sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı şeker

Tuz

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Acısını bırakması için tuzlu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından iyice kurulayın.

Patlıcanları az yağda tavada kızartıp kenara alın.

Aynı tencereye kuşbaşı doğranmış eti alın. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Üzerine doğranmış soğan, biber ve sarımsağı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Küp doğranmış domatesleri ve salçayı ekleyerek karıştırın.

Etlerin üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar pişirin.

Kızarttığınız patlıcanları tencereye ekleyin.

Ayrı bir kapta sıcak su, nar ekşisi, limon suyu, şeker ve tuzu karıştırıp kebabın üzerine dökün.

Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

PÜF NOKTASI

Ekşili tadı daha belirgin olsun istiyorsanız nar ekşisini biraz artırabilirsiniz. Patlıcanları kızartmak istemezseniz fırında az yağla da közleyebilirsiniz.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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