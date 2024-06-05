Soğan dolması tarifi: Sofranızdaki en lezzetli seçenek...

Soğan dolması, özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan ve Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan lezzetli bir yemektir. Soğan dolması, özellikle Gaziantep, Hatay ve Adana gibi şehirlerde meşhurdur. Bu bölgelerde baharat kullanımı ve iç harcın bileşimi farklılık gösterebilir. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:02

MALZEMELER

  • 6-8 adet büyük boy soğan
  • 200 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu)
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 orta boy soğan (rendelenmiş)
  • 2-3 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
  • 1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)
  • 1/2 demet dereotu (ince doğranmış)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • 2 su bardağı su

YAPILIŞI

  • Soğanların kabuklarını soyun.
  • Soğanların üst kısmından bir kapak kesin ve dip kısmını biraz düzeltin.
  • Soğanları ortadan ikiye kesmeden, yaprak yaprak ayırabilmek için yaklaşık 10 dakika kaynar suda haşlayın. Haşlama işlemi soğanları yumuşatarak yapraklarının ayrılmasını kolaylaştıracaktır.
  • Haşlanan soğanları dikkatlice sudan çıkarıp soğumaya bırakın.
  • Bir karıştırma kabında kıyma, yıkanmış pirinç, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, domates salçası, biber salçası, doğranmış maydanoz ve dereotu, karabiber, kimyon, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın.
  • Tüm malzemeler homojen bir şekilde karışana kadar yoğurun.
  • Soğuyan soğanların katlarını dikkatlice ayırın.
  • Her bir soğan katının içine hazırladığınız iç harçtan koyup sarın. (Dolmaların sıkı olması için harcı fazla doldurmamaya özen gösterin, çünkü pirinçler pişerken şişecektir.)
  • Dolmaları tencereye yerleştirin. Dolmaların açılmaması için tencereye yerleştirirken dikkatli olun.
  • Dolmaların üzerine limon suyu ve 2 su bardağı suyu ekleyin.
  • Dolmaların dağılmaması için üzerlerine bir tabak kapatabilirsiniz.
  • Tencereyi ocağa alın ve kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin. (Pirinçler yumuşayana kadar pişirin.)
  • Pişen dolmaları dikkatlice servis tabağına alın.
  • Üzerine isteğe bağlı olarak biraz zeytinyağı gezdirin ve sıcak olarak servis edin.

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