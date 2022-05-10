Soslu hamburger severler buraya! Ev yapımı ıslak hamburger tarifi
Dışarıdan yediğimiz hamburgerler ne kadar sağlıklı? Sizlere vereceğimiz bu tarifle sağlıklı ve bütçe dostu bir hamburger yapmanız çok kolay... Enfes salça sosuyla ağızlarda inanılmaz bir lezzet bırakan bu tarifi mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:32Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:33
1 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiÇocuk PartisiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
20 dakika
Adet :
250 kcal
MALZEMELER
500 gram kıyma
1 su bardağı ekmek içi
2 yemek kaşığı ketçap
Tuz
Kimyon
Karabiber
2 adet kuru soğan
Hamburger ekmeği
Domates sosu için:
1 su bardağı domates püresi
5 yemek kaşığı ketçap
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 diş sarımsak
AŞÇININ NOTU
Tencerenin altındaki suya dikkat edin kaynarken elinizi yakmayın!