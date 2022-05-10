Soslu hamburger severler buraya! Ev yapımı ıslak hamburger tarifi

Dışarıdan yediğimiz hamburgerler ne kadar sağlıklı? Sizlere vereceğimiz bu tarifle sağlıklı ve bütçe dostu bir hamburger yapmanız çok kolay... Enfes salça sosuyla ağızlarda inanılmaz bir lezzet bırakan bu tarifi mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:33
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Çocuk Partisi Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Adet : 250 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma
  • 1 su bardağı ekmek içi
  • 2 yemek kaşığı ketçap
  • Tuz
  • Kimyon
  • Karabiber
  • 2 adet kuru soğan
  • Hamburger ekmeği

Domates sosu için:

  • 1 su bardağı domates püresi
  • 5 yemek kaşığı ketçap
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1-2 diş sarımsak

AŞÇININ NOTU

Tencerenin altındaki suya dikkat edin kaynarken elinizi yakmayın!

YAPILIŞI

  1. Köfte harcımızı hazırlayalım. Güzelce yoğuralım, bastırarak şekil verelim.
  2. Köfteleri yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinde 200 derecelik fırında pişirelim.
  3. Domates sosu malzemelerini karıştıralım. Kıvam alana kadar pişirelim.
  4. Hamburger ekmeklerini tost makinasında kızartın.
  5. Sonra, kızaran ekmeklerin üzerine bir yemek kaşığı domates sostan üzerine köfteyi üzerine diğer hamburger ekmeğini kapatın.
  6. Bir tencerenin içine, su koyup üzerine çelik süzgeç ya da çukur bir tabak kapatabilirsiniz.
  7. Çelik süzgeçin üzerine yağlı kağıt seriyoruz ki sos aşağı akmasın hamburger ekmeklerini üzerine diziyoruz.
  8. Domates sosundan 2-3 kaşık kadar ilave ediyoruz.
  9. Kapağını kapatın. 15 dakika kadar hamburgerleri yumuşatıyoruz.
  10. Hamburgerler hazır. Herkese afiyet olsun!

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