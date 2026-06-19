Tam kıvamında lazanya tarifi!

MALZEMELER
Kıymalı Harç İçin:
Beşamel Sos İçin:
Katmanlar ve üzeri için:
YAPILIŞI
1. Kıymalı Sosun Hazırlanması:
2. Beşamel Sosun Hazırlanması:
3. Birleştirme (Katmanları Oluşturma):
4. Pişirme:
Küçük Bir İpucu: Eğer kullandığınız lazanya yaprakları haşlama gerektiriyorsa, paket üzerindeki talimatlara göre sıcak suda hafifçe haşlayıp soğuk sudan geçirerek kullanmayı unutmayın. Ön haşlama gerektirmeyen yapraklar kullanıyorsanız soslarınızın (özellikle kıymalı harcın) hafif sulu olmasına özen gösterin ki makarnalar fırında güzelce pişebilsin.