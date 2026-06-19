Tam kıvamında lazanya tarifi!

MALZEMELER

Kıymalı Harç İçin:

400 gr orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (küp küp doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı domates püresi veya rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yarım çay bardağı sıcak su

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber (varsa çok az muskat cevizi rendesi)

Katmanlar ve üzeri için:

1 paket lazanya yaprağı (Ön haşlama gerektirmeyenlerden tercih edebilirsiniz)

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

YAPILIŞI

1. Kıymalı Sosun Hazırlanması:

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ve rendelenmiş havuçları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsakları ve kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar, rengi dönene dek kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Domates püresini, sıcak suyu, tuz ve baharatları ilave edin. Kısık ateşte sos hafifçe suyunu çekene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin. Sosun çok kuru olmaması, lazanyaları yumuşatması için biraz sulu kalması önemlidir.

2. Beşamel Sosun Hazırlanması:

Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin.

Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar (hafif pembeleşene dek) sürekli karıştırarak kavurun.

Kavrulan una soğuk sütü yavaş yavaş eklerken bir yandan da çırpıcı ile hızlıca karıştırın ki topaklanma olmasın.

Sos kaynayıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Altını kapattıktan sonra tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip karıştırın.

3. Birleştirme (Katmanları Oluşturma):

Dikdörtgen veya kare bir fırın kabının tabanına ince bir tabaka beşamel sos yayın.

Üzerine fırın kabının boyutuna göre lazanya yapraklarını tek sıra halinde dizin.

Lazanyaların üzerine önce kıymalı harçtan, sonra tekrar beşamel sostan gezdirin ve bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Bu işlemi (lazanya yaprağı, kıymalı harç, beşamel sos, peynir) malzemeleriniz bitene kadar 3-4 kat olacak şekilde tekrarlayın.

En üst kata sadece lazanya yaprağı dizin. Kalan beşamel sosun tamamını dökün ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde bolca kaşar peyniri veya mozzarella serpin.

4. Pişirme:

Önceden ısıtılmış 190°C fırında peynirler eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra dilimlemeden önce mutlaka 10-15 dakika dinlendirin. Bu, lazanyanın formunu korumasını ve dilimlerken dağılmamasını sağlayacaktır.

Küçük Bir İpucu: Eğer kullandığınız lazanya yaprakları haşlama gerektiriyorsa, paket üzerindeki talimatlara göre sıcak suda hafifçe haşlayıp soğuk sudan geçirerek kullanmayı unutmayın. Ön haşlama gerektirmeyen yapraklar kullanıyorsanız soslarınızın (özellikle kıymalı harcın) hafif sulu olmasına özen gösterin ki makarnalar fırında güzelce pişebilsin.