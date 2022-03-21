Taş fırın lezzetini aratmıyor: Fındık lahmacun tarifi
Lahmacun, Anadolu'da en çok tüketilen yemeklerden biri. Hem ara sıcak hem de ana yemek olarak sunulan bu lezzet, farklı boyutlara sahip şekilde sunuluyor. Özellikle Tarsus şehrinin en ünlü lezzetlerinden biri olan fındık lahmacun, küçük boyutu ama büyük lezzeti ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. Genellikle fırınlarda yapılsa da fındık lahmacun, evinizin rahatlığında da yapılabilecek bir tarif. İşte adım adım fındık lahmacun tarifi...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:11Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 09:11
6-8 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
117 kcal
MALZEMELER
Hamuru için;
2 su bardağı ılık su (400 ml)
1 paket instant maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
4 su bardağı un
Kıymalı harcı için;
400 gr kıyma
1 adet küçük boy kuru soğan
2 adet domates
2 diş sarımsak
Çeyrek demet maydanoz
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Öncelikle hazırlanması gereken hamur için bir yoğurma kabına unu alın ve üzerine tuzu ekleyin.
Ortasını bir havuz gibi açtığınız una, ılık su, toz şeker ve instant mayayı ekleyin ve yoğurtmaya başlayın.
Hazır olan hamurun üzerini streç filmle kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar mayalayın.
Bu sırada lahmacunun iç harcını hazırlayabilirsiniz. Domates, soğan, maydanoz ve sarımsağı çok küçük olacak şekilde doğrayın ve ince ince kıyın.
Bu sebzeleri bir kaba aldıktan sonra içerisine kıyma, biber salçası, karabiber, pul biber ve tuz ilave ederek iyice yoğurarak harmanlayın.
Bu işlem bittikten sonra dinlenen hamuru, un serptiğiniz tezgahra toparlayın ve dört parçaya ayırın, beze haline getirin.
Uygun bir oklava ile bezeleri açtıktan sonra bir geniş bir ağza sahip bardak veya hamur kesme aracı ile açılan bu hamurlardan parçalar kesin.
Kestiğiniz parçaları fırın tepsisine dizdikten sonra aynı işlemi diğer bezeleri de bitinceye kadar tekrarlayalım. Bu ölçülerle yaklaşık 45-50 tane fındık lahmacun elde edilebiliyor.
Fırın tepsisine dizdiğimiz hamurların üzerine hazırladığımız kıymalı harçtan 1 yemek kaşığı kadarını alalım ve elimizle tüm hamurun üzerine güzelce yayalım.
Fındık lahmacunlarımızı önceden ısıttığımız 220 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.
Fırından alınan fındık lahmacunlar servise hazır. Yanında limon ve bol yeşillik ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!