Yerli malzemelerle Meksika rüzgarı! İşte Türk usulü Birria tarifi
Meksika mutfağının ikonik lezzeti Birria'yı, yerel aktar ve marketlerimizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yeniden yorumladık. Görseldeki o iştah açıcı, koyu kırmızı et suyunu elde etmek için yöresel kurutulmuş biberlerin lezzet derinliğinden faydalandık. Ağır ağır pişerek tel tel dağılan bu nefis tarifi, suyuna bolca lavaş bandırarak keyifle tüketebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:54
YAPILIŞI
MALZEMELER
Et İçin:
600 gram dana eti: Tercihen kemikli dana kaburga veya gerdan
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Kırmızı Biber Sosu (Yerel Adobo) İçin:
5-6 adet kurutulmuş tatlı kırmızı biber: Aktarlarda ipe dizili satılan kurutulmuş kapya veya tatlı biberler (Sapları ve çekirdekleri çıkarılmış)
1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber (Renk ve kıvamı desteklemek için)
1 çay kaşığı Urfa biberi veya çok hafif İsot: (Orijinal tarifteki tütsülü ve koyu renkli Ancho/Pasilla biberlerinin yarattığı derinliği taklit etmek için)
1 adet büyük boy domates (İkiye bölünmüş)
1 adet orta boy kuru soğan (Dörde bölünmüş)
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi
1 tatlı kaşığı kuru kekik (Mümkünse dağ kekiği)
1 çay kaşığı kimyon
1/4 çay kaşığı toz tarçın (Türk damak tadına uyum sağlaması için miktarı azaltılmış)
2 su bardağı su
Pişirme Suyu İçin Eklemeler:
5 su bardağı su (veya önceden hazırlanmış ilikli kemik suyu)
2 adet defne yaprağı
Servis İçin:
İnce doğranmış küp küp beyaz soğan
İnce kıyılmış taze maydanoz (Orijinalindeki kişniş sevilmiyorsa en iyi yerel alternatiftir, dileyen taze kişniş de kullanabilir)
Taze sıkmalık limon (Misket limonu yerine standart sarı limon)
Isıtılmış lavaş veya marketlerde satılan mısır tortillası
HAZIRLANIŞI
Biberleri Yumuşatın: Kurutulmuş bütün tatlı kırmızı biberleri derin bir kaseye alın. Üzerlerini geçecek kadar kaynar su ekleyip 15-20 dakika kadar yumuşamalarını bekleyin.
Sebzeleri Közleyin: Yağsız bir tavada domates, soğan ve sarımsakların dış kabukları hafifçe renk alıp közlenene kadar orta ateşte çevirin.
Sosu Hazırlayın: Yumuşayan kurutulmuş biberleri süzüp mutfak robotuna alın. Üzerine közlenmiş sebzeleri, toz kırmızı biberi, Urfa biberini (veya isotu), sirkeyi, kekik, kimyon, tarçın ve 2 su bardağı suyu ekleyin. Tamamen pürüzsüz, salça kıvamında yoğun bir sos elde edene kadar robottan çekin.
Eti Mühürleyin: 600 gramlık kemikli dana etini tuz ve karabiberle tatlandırın. Kalın tabanlı bir tencerede sıvı yağı ısıtıp etin her tarafını yüksek ateşte kızarana kadar mühürleyin.
Birleştirme: Hazırladığınız pürüzsüz biber sosunu ince delikli bir süzgeçten geçirerek mühürlenmiş etlerin üzerine dökün. Süzgeçte kalan tortuyu atın. Bu işlem, görseldeki o pürüzsüz çorba dokusunu elde etmenizi sağlar.
Ağır Ağır Pişirme: Tencereye 5 su bardağı suyu (veya kemik suyunu) ve defne yapraklarını ekleyin. Et miktarını azalttığımız için su oranını biraz yüksek tutarak yemeğin doyuruculuğunu ve suyuna ekmek/lavaş banma keyfini artırıyoruz. Karışım kaynadıktan sonra altını en kısık seviyeye getirin. Kapağı kapalı şekilde etler kemikten kendiliğinden ayrılacak kıvama gelene kadar 2.5 - 3 saat pişirin.
Etleri Tiftikleyin: Pişen etleri bir tabağa alıp kemiklerini ayırın. İki çatal yardımıyla etleri lif lif tiftikleyip tekrar tenceredeki sıcak ve kırmızı renkli et suyunun içine ilave edin.