MALZEMELER

Makarna için:

1 paket fırın makarna

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Bir tutam muskat (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Fırın makarnayı tuzlu kaynar suda, paketin üzerinde yazan süreden 2 dakika daha az haşlayın. Süzün.

Tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü azar azar ilave ederek sürekli çırpın. Koyulaşınca tuz ve karabiber ekleyin.

Haşladığınız makarnayı beşamel sosla güzelce karıştırın. Yağlanmış fırın kabına aktarın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Püf noktası

Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirin. Böylece makarna daha güzel dilimlenir ve beşamel sos kıvamını bulur. Afiyet olsun!