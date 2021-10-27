Antep usulü lahmacun tarifi: Antep usulü lahmacun nasıl yapılır?

MALZEMELER
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 çay kaşığı tuz
Harç için:
- 500 gram yağlı kıyma
- 100 gram kuyruk yağı
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 4 diş sarımsak
- 1 adet domates
- 1 tutam maydanoz
- 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası
- Sumak, pul biber, kimyon, tuz
AŞÇININ NOTU
Mayanın kolay çözülmesi için hamuru hazırlarken kullandığınız suyun oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
Lahmacunun harcı yöresine göre değişmektedir. Antep yöresinde harçta soğan yerine bol sarımsak yer almaktadır.
Acılı ya da acısız olarak hazırladığınız lahmacunları ayran, sumaklı soğan ve yöresel közlenmiş patlıcanla servis edebilirsiniz.
Fırının ızgara ayarı açık olursa lahmacunlar daha çıtır çıtır olacaktır.
YAPILIŞI
- Hamurunda kullanacağınız unu eleyerek başlayın. 4 su bardağı elenmiş unun üzerine kuru maya ve zeytinyağını ekleyin. Tuzunu da ilave ettikten sonra yavaş yavaş su ekleyerek ele yapışmayan bir kıvamda, orta sertlikte bir hamur elde edin.
- Hamurun üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın. En az yarım saat dinlenmesine izin verin.
- Harcını hazırlamak için, kuyruk yağı ve kıyma haricindeki bütün malzemeleri rondodan geçirin ve baharatlarını ekleyin.
- Bu karışımın içine kıymayı ve kuyruk yağını ekleyin ve yoğurun. İyice yoğurmaya ve her şeyin birbirine karışmasına özen gösterin.
- Dinlenen hamuru eşit parçalara bölün ve biraz un serpiştirdiğiniz tezgahta açmaya başlayın.
- Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız harçtan koyup ve eşit olarak yaymaya çalışın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizdiğiniz lahmacunları önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirin.