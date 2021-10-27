Antep usulü lahmacun tarifi: Antep usulü lahmacun nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Mayanın kolay çözülmesi için hamuru hazırlarken kullandığınız suyun oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Lahmacunun harcı yöresine göre değişmektedir. Antep yöresinde harçta soğan yerine bol sarımsak yer almaktadır. Acılı ya da acısız olarak hazırladığınız lahmacunları ayran, sumaklı soğan ve yöresel közlenmiş patlıcanla servis edebilirsiniz. Fırının ızgara ayarı açık olursa lahmacunlar daha çıtır çıtır olacaktır.