Bayat ekmeklerinizi çöpe atmaya son! Ekmek pizza tarifi
Evdeki ekmekler bayatlayınca birçoğumuz çöpe atıyoruz. Çöpe atmak yerine, ekmekleri değerlendirmeye var mısınız? Fırında eşsiz sebzelerle, bayat ekmekleriniz çıtır çıtır bir hal alacak. Aynı zamanda kalorisi çok düşük... Küçük pizza tadında bu ekmeklerin lezzetine bayılacaksınız. Hadi o zaman ekmekleri çöpe değil fırına atma zamanı!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:27Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:53
2-3 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
KahvaltıPiknikDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
120 kcal
MALZEMELER
1 adet domates
3 adet biber
1 paket dilimli salam
Kaşar
Sucuk
Ekmek dilimleri
Tereyağı
Pul biber
YAPILIŞI
Bayat ekmeklerinizi dilim dilim kesin. Ardından fırın tepsisine dizin.
Sonra kaşar, salam, sucuk, biber ve domatesleri ince ince doğrayın.
Doğradığınız ürünleri, ekmeğin üzerine yayın.
Ekmeklerin üzerine, tereyağı ve pul biber ekleyin.
Sonra 180 derecelik fırına pizza ekmekleri verin. 25 dakika kızarana kadar pişirin.
İşte pizzalarımız servise hazır! Herkese afiyet olsun.