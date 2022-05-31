Bayat ekmeklerinizi çöpe atmaya son! Ekmek pizza tarifi

Evdeki ekmekler bayatlayınca birçoğumuz çöpe atıyoruz. Çöpe atmak yerine, ekmekleri değerlendirmeye var mısınız? Fırında eşsiz sebzelerle, bayat ekmekleriniz çıtır çıtır bir hal alacak. Aynı zamanda kalorisi çok düşük... Küçük pizza tadında bu ekmeklerin lezzetine bayılacaksınız. Hadi o zaman ekmekleri çöpe değil fırına atma zamanı!

Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:53
  • 2-3 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı Piknik Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 120 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet domates
  • 3 adet biber
  • 1 paket dilimli salam
  • Kaşar
  • Sucuk
  • Ekmek dilimleri
  • Tereyağı
  • Pul biber

YAPILIŞI

  1. Bayat ekmeklerinizi dilim dilim kesin. Ardından fırın tepsisine dizin.
  2. Sonra kaşar, salam, sucuk, biber ve domatesleri ince ince doğrayın.
  3. Doğradığınız ürünleri, ekmeğin üzerine yayın.
  4. Ekmeklerin üzerine, tereyağı ve pul biber ekleyin.
  5. Sonra 180 derecelik fırına pizza ekmekleri verin. 25 dakika kızarana kadar pişirin.
  6. İşte pizzalarımız servise hazır! Herkese afiyet olsun.

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