Beslenme çantalarının vazgeçilmezi olacak! Poğaça sandviç tarifi

Hamuru İçin:

Üzeri İçin:

Arası İçin (Servis Önerisi):

Yapılışı:

Derin bir yoğurma kabına ılık süt, ılık su, toz şeker ve mayayı alın. Karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ilave edip tekrar karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele hafif yapışan, oldukça yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.

Hamurun üzerini streç film veya temiz bir bezle hava almayacak şekilde kapatın. Ilık bir ortamda 45-60 dakika hacmi iki katına çıkana kadar mayalandırın.

Mayalanan hamurun havasını hafifçe yoğurarak alın. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve elinizle hafifçe yassılaştırarak uzun ince oval (sandviç) şekli verin.

Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerini bir bezle örtüp tepside 20 dakika daha bekleterek tepsi mayası almasını sağlayın.

Hamurların havasını söndürmeden üzerlerine nazikçe yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan poğaçaların üzerine temiz bir bez örtüp ilk sıcağını atana kadar dinlendirin. Bu işlem kabuklarının yumuşacık kalmasını sağlar.