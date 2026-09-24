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Beslenme çantalarının vazgeçilmezi olacak! Poğaça sandviç tarifi

Kahvaltı sofralarınızın ve çocukların beslenme çantalarının vazgeçilmezi olacak, pamuk gibi yumuşacık bir sandviç poğaça hazırlamaya ne dersiniz? Fırından sıcacık çıktığında arasını taze yeşillikler, peynir ve domatesle doldurarak hem doyurucu hem de görsel bir şölen yaratabilirsiniz. Pastane lezzetini aratmayan ve evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu garanti tarifi mutlaka denemelisiniz.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:15

YAPILIŞI

Hamuru İçin:
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta (Akı hamura, sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 5,5 - 6 su bardağı un (Kontrollü eklenmeli)
Üzeri İçin:
  • Ayırdığınız yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu
Arası İçin (Servis Önerisi):
  • Beyaz peynir veya kaşar peyniri
  • Domates ve salatalık dilimleri
  • Kıvırcık marul
Yapılışı:
  1. Derin bir yoğurma kabına ılık süt, ılık su, toz şeker ve mayayı alın. Karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.
  2. Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ilave edip tekrar karıştırın.
  3. Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele hafif yapışan, oldukça yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.
  4. Hamurun üzerini streç film veya temiz bir bezle hava almayacak şekilde kapatın. Ilık bir ortamda 45-60 dakika hacmi iki katına çıkana kadar mayalandırın.
  5. Mayalanan hamurun havasını hafifçe yoğurarak alın. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve elinizle hafifçe yassılaştırarak uzun ince oval (sandviç) şekli verin.
  6. Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerini bir bezle örtüp tepside 20 dakika daha bekleterek tepsi mayası almasını sağlayın.
  7. Hamurların havasını söndürmeden üzerlerine nazikçe yumurta sarısı sürün ve susam serpin.
  8. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  9. Fırından çıkan poğaçaların üzerine temiz bir bez örtüp ilk sıcağını atana kadar dinlendirin. Bu işlem kabuklarının yumuşacık kalmasını sağlar.
  10. Soğuyan poğaçaları bıçakla ortadan enlemesine kesin (tamamen ikiye ayırmayın) ve arasına peynir, domates, salatalık, marul yerleştirerek servis yapın.
Püf Noktası: Süt ve suyun parmağı yakmayacak ılıklıkta olması mayanın başarılı şekilde kabarması için kritik öneme sahiptir. Hamuru sert yoğurursanız poğaçalarınız fırından çıktıktan sonra hızlıca kurur, bu nedenle unu mutlaka yavaş yavaş ekleyin.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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