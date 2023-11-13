Boşnak böreği tarifi: Çıtır çıtır bir lezzet...

Rulo formu, birbirinden farklı iç malzemesiyle Balkan mutfağından gelen Boşnak böreği lezzetiyle herkesi kendine hayran bıraktıran bir tarif. Genellikle hazırlarken kıvam tutturamama veya istenildiği lezzette olmama endişesi taşınsa da doğru adımları izleyerek en lezzetli Boşnak böreğini hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 08:42
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet yufka (isteğe bağlı olarak evde yapılmış yufka veya hazır yufka)
  • 250 gram beyaz peynir
  • 100 gram lor peyniri
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 3 adet yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 çay bardağı süt (üzerine sürmek için)
  • Susam veya çörek otu (üzeri için)

YAPILIŞI

  • Beyaz peyniri rendeleyin veya ezin. Lor peyniri ilave edin.
  • Yoğurdu ve sıvı yağı ekleyin. Yumurtaları ilave edin.
  • Tuz ve karabiberle harcı tatlandırın. Malzemeleri iyice karıştırarak iç harcı hazırlayın.
  • Yufkaları tezgah üzerine serin.
  • Her bir yufkayı elinizle aralara yağ sürerek serin. (Yufkaları ıslatmak için sıvı yağı kullanabilirsiniz.)
  • İlk yufkayı tezgahın üzerine serin. Hazırladığınız iç harcın yarısını yufkanın üzerine yayın.
  • Diğer yufkayı üzerine serip kalan iç harcı da üzerine yayın.
  • Yufkaları sararak rulo şeklinde oluşturun.
  • Ruloyu istediğiniz büyüklükteki bir tepsiye veya borcama yerleştirin.
  • Rulo böreğin üzerine süt sürün. Susam veya çörek otu serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
  • Böreği fırından alıp, dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

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