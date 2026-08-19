Bu tarif defterinize girecek! Tam kıvamında dereotlu peynirli poğaça

MALZEMELER

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

150–200 g beyaz peynir veya lor peyniri

Yaklaşık 3–3,5 su bardağı un

Üzeri için: 1 yumurta sarısı, isteğe bağlı susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta akını bir kapta karıştırın.

Tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun. Fazla un eklememeye dikkat edin.

Dereotunu ve ufalanmış peyniri ekleyip kısa süre yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. İsterseniz içine biraz daha peynir koyup kapatabilirsiniz.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzerileri güzelce kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

Püf noktası: Poğaçaların yumuşak olması için unu kontrollü ekleyin ve hamuru gereğinden fazla yoğurmayın. Beyaz peynir kullanıyorsanız peynir çok tuzluysa hamurdaki tuzu biraz azaltabilirsiniz.