Calzone tarifi: Her lokması İtalya'dan bir lezzet esintisi...

Kapalı pide formu olarak da tanımlanabilen bir yemek olan Calzone, İtalya'nın en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Birkaç püf noktasını doğru uyguladığınızda çıtır çıtır bir hamura, dolgun bir iç malzemeli Calzone hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 09:12
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram pizza hamuru (hazır alabilir veya evde yapabilirsiniz)
  • 200 gram rendelenmiş mozzarella peyniri
  • 200 gram doğranmış jambon
  • 100 gram doğranmış siyah zeytin
  • 100 gram doğranmış mantar
  • 1/2 su bardağı pizza sosu
  • 1 çay kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
  • Zeytinyağı (fırçalamak için)

YAPILIŞI

  • Fırını 200 dereceye (fanlı fırınlarda 180 derece) ayarlayın ve ısıtın.
  • Hamurunuzu eşit dört parçaya bölün ve her birini yuvarlak veya dikdörtgen şeklinde açın. İsteğe bağlı olarak hamuru hazırlamadan önce 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz.
  • Her bir hamur parçasının yarısına pizza sosu sürün, ardından mozzarella peyniri, jambon, siyah zeytin ve mantar gibi doldurma malzemelerini ekleyin. İsteğe bağlı olarak tuz, karabiber, kekik ve fesleğen gibi baharatlarla tatlandırabilirsiniz.
  • Hamurun boş tarafını üzerine katlayın ve kenarları bastırarak kapatın. Bir çatalla kenarları iyice sıkıştırarak kapatmayı sağlayın. Bu, iç malzemelerin pişirme sırasında dışarıya sızmasını önleyecektir.
  • Hazırladığınız calzoneleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerini zeytinyağı ile fırçalayın.
  • Fırına yerleştirin ve yaklaşık 20-25 dakika boyunca altın rengini alana kadar pişirin.
  • Fırından çıkarın ve biraz soğuduktan sonra servis yapın. Dilimleyerek veya bütün halinde servis edebilirsiniz.
  • Calzone'lerinizi yanında salata veya yoğurt sosu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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