Çay demlenene kadar hazır! Herkesin tarifini soracağı ıspanaklı börek

MALZEMELER

Börek için

3 adet hazır yufka

400–500 g ıspanak

200 g beyaz peynir veya ezilmiş lor peyniri

1 adet küçük kuru soğan (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

İsteğe göre pul biber

Yufkaların sosu için

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

Üzeri için

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Ispanakları yıkayıp iyice süzün ve doğrayın. İsterseniz ince doğranmış soğanı az yağda kavurun. Ispanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

Soğuyan ıspanaklara ufalanmış beyaz peyniri, karabiberi ve isterseniz pul biberi ekleyip karıştırın.

Süt, sıvı yağ ve yoğurdu bir kasede çırpın. İlk yufkayı tezgaha serip sostan sürün. İkinci yufkayı üzerine koyup tekrar soslayın. Üçüncü yufkayı da yerleştirip hafifçe soslayın.

Ispanaklı peynirli harcı yufkanın üzerine eşit şekilde yayın. Yufkayı sıkıca rulo yapın. İsterseniz tek büyük rulo hazırlayın, isterseniz 2–3 parçaya bölerek tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün, susam veya çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180°C alt-üst ayar fırında 30–35 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Püf noktaları

Ispanağın suyunu mutlaka çektirin. Böylece böreğin içi hamurlaşmaz.

Harç soğuduktan sonra peyniri ekleyin. Peynirin dokusu daha güzel kalır.

Daha çıtır bir börek için yufkaların arasına sosu ince bir tabaka halinde sürün.

Fırından çıkınca 5–10 dakika dinlendirip dilimleyin; böylece rulolar dağılmadan kesilir. Afiyet olsun!