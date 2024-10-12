Cupcake tarifi: Tam kıvamında bulut kadar kabarık...

Cupcake, kökeni İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanan bir tatlıdır. Aslında, küçük keklerin ilk izleri İngiltere'de 18. yüzyıl başlarına kadar uzanır. O dönemde "fairy cake" olarak anılan bu minik kekler, porsiyonluk olmaları nedeniyle özellikle çay saatlerinde ve partilerde popülerdi. Günümüzde ise; en sevilen atıştırmalıklardan birine dönüşmüş durumda. Peki en iyi cupcake nasıl hazırlanır? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 12.10.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:03

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

Kreması için:

  • 200 ml krema
  • 100 gr beyaz ya da sütlü çikolata (tercihe bağlı)

Yapılışı:

  • Fırını 180°C'ye ısıtın ve cupcake kalıplarınızı yağlayın veya kağıt cupcake kalıpları yerleştirin.
  • Derin bir kapta yumurtaları ve toz şekeri iyice beyazlaşıp köpürene kadar mikserle çırpın.
  • Sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
  • Un, kabartma tozu, vanilin ve kakaoyu (kakaolu yapmak isterseniz) eleyerek karışıma ekleyin ve düşük devirde karıştırın.
  • Hazırladığınız hamuru cupcake kalıplarına eşit şekilde paylaştırın (kalıpları yaklaşık 2/3 oranında doldurun).
  • Önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkarsa, cupcakeler hazır demektir.
  • Kremanın hazırlanması: Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın (kaynamasına izin vermeyin). Isınan kremayı ocaktan alın ve içine çikolatayı ekleyip karıştırarak eritin. Karışımı oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba koyup soğutun.
  • Cupcakeler soğuduktan sonra hazırladığınız kremayı üzerlerine sıkın ve isteğe göre süsleme yapın (rende çikolata, meyve dilimleri veya şekerlemelerle süsleyebilirsiniz).

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