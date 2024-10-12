Cupcake tarifi: Tam kıvamında bulut kadar kabarık...
Cupcake, kökeni İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanan bir tatlıdır. Aslında, küçük keklerin ilk izleri İngiltere'de 18. yüzyıl başlarına kadar uzanır. O dönemde "fairy cake" olarak anılan bu minik kekler, porsiyonluk olmaları nedeniyle özellikle çay saatlerinde ve partilerde popülerdi. Günümüzde ise; en sevilen atıştırmalıklardan birine dönüşmüş durumda. Peki en iyi cupcake nasıl hazırlanır? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 12.10.2024 10:03Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:03
YAPILIŞI
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)
Kreması için:
200 ml krema
100 gr beyaz ya da sütlü çikolata (tercihe bağlı)
Yapılışı:
Fırını 180°C'ye ısıtın ve cupcake kalıplarınızı yağlayın veya kağıt cupcake kalıpları yerleştirin.
Derin bir kapta yumurtaları ve toz şekeri iyice beyazlaşıp köpürene kadar mikserle çırpın.
Sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
Un, kabartma tozu, vanilin ve kakaoyu (kakaolu yapmak isterseniz) eleyerek karışıma ekleyin ve düşük devirde karıştırın.
Hazırladığınız hamuru cupcake kalıplarına eşit şekilde paylaştırın (kalıpları yaklaşık 2/3 oranında doldurun).
Önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkarsa, cupcakeler hazır demektir.
Kremanın hazırlanması: Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın (kaynamasına izin vermeyin). Isınan kremayı ocaktan alın ve içine çikolatayı ekleyip karıştırarak eritin. Karışımı oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba koyup soğutun.
Cupcakeler soğuduktan sonra hazırladığınız kremayı üzerlerine sıkın ve isteğe göre süsleme yapın (rende çikolata, meyve dilimleri veya şekerlemelerle süsleyebilirsiniz).