Empanada tarifi: İspanyol mutfağından damak çatlatan lezzet...
Poğaça sandınız ama İspanya mutfağından nefis bir sürpriz çıktı! Dışı kıyır kıyır, içi bol kıymalı bu empanada tarifiyle fırından çıkan her tepsi, dakikalar içinde tükenecek. Misafirler tarifini isteyecek, siz bir tane daha yemek isteyeceksiniz! Börekle poğaça arasında kalmış bu lezzet, mutfağınızın yeni favorisi olmaya aday.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:05Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 10:05
YAPILIŞI
✅ MALZEMELER
Hamuru için:
3 su bardağı un
125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
1 adet yumurta
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
Gerekirse 2-3 yemek kaşığı soğuk su (hamuru toparlamak için)
İç harç için:
250 gr kıyma
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı domates salçası
1/2 çay kaşığı kararbiber
1/2 çay kaşığı kimyon
Tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
👩🍳 YAPILIŞI
Tavaya sıvı yağı alın, soğanları ekleyip pembeleştirin.
Biberi eklerseniz birkaç dakika kavurun.
Kıymayı ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Salçayı ve baharatları ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.
Harç soğumaya bırakılır.
Unu derin bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın.
Tüm sıvı malzemeleri (tereyağı, yumurta, sıvı yağ, yoğurt, sirke) ve tuzu ekleyin.
Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Gerekirse çok az su ilave edin.
Üzerini örtüp 15-20 dakika dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, merdaneyle ince yuvarlak açın (yaklaşık 10-12 cm çapında).
Ortasına 1 yemek kaşığı kıymalı harç koyun.
Yarım ay olacak şekilde kapatın, kenarlarını çatalla bastırarak kapatın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürün, isterseniz susam veya çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
🍽️ SERVİS ÖNERİSİ:
Yanında yoğurt veya ayranla çok güzel gider.
Hafif acılı domates sosuyla da servis edebilirsiniz.