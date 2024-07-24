En pratik hali ile: Su böreği tarifi

Anadolunun eski dönemlerinden itibaren hiç eskimeyen lezzeti olan su böreği, malzemeleri oldukça sade olsa da yapılması bir o kadar detaylıdır. Bu böreği diğer böreklerden ayıran önemli özelliği ise soğuk olarak servis edildiğinde de oldukça lezzetli olmasıdır. Yapılması oldukça detaylı ve dikkat isteyen su böreği tarifini biraz pratikleştirdik. İşte o lezzeti ile başınızı döndürecek su böreği tarifi..

Giriş Tarihi: 24.07.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 08:35
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

  • 6 adet yufka
  • Bir su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • İki adet yumurta
  • İki su bardağı rendelenmiş kaşar peynir
  • İki su bardağı ufalanmış beyaz peynir
  • 1/4 demet doğranmış maydanoz

Üzeri için:

  • Bir adet yumurta
  • İki yemek kaşığı susam

YAPILIŞI

Bir kasenin içerisine süt, su, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip güzel bir şekilde çırpın.
Ardından ayrı bir kasede beyaz peynir, kaşar peynir ve maydanozu ekleyip karıştırın.
Fırın tepsisini yağlayın ve alt katmanına ilk yufkanızı kenarları dışarı sarkacak şekilde koyun.
Üzerine süt ile hazırlamış olduğunuz karışımından bir kepçe ekleyip güzelce yayın.
Kalan beş adet yufkadan dört tanesini iri parçalar halinde bölün ve süt harcına batırın.
Yufkanın ikisini ilk kat yufkanın üzerine ekleyin ve hazırladığınız iç harcın yarısını bu kata koyun.
Kalan yufka harçlarını harcın üzerini örtecek şekilde yerleştirin.
İlk kata sermiş olduğunuz ve dışarı sarkan yufkanın, sarkan kısımlarını tepsinin içerisine alın ve sütlü karışımı üzerine dökün.
Son bir adet kalan yufkanızı üzerini güzelce kapatacak şekilde tepsiye serin.
Kalan sütlü karışımı üzerine döktükten sonra ise çırpılmış yumurta ve susamları serpiştirin.
Böreği dilimleyin ve önceden ısıtılmış,195 derece ayarlanmış fansız programda yufkalar kat kat ayrılana kadar kontrollü bir şekilde pişirin.
Piştikten sonra böreği oda sıcaklığında biraz bekletip ardından servis edebilirsiniz.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA