Ev yapımı lazanya tarifi: Lezzetiyle damakları şenlendirecek

İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan lazanya, her öğün için ideal bir seçenek sunar. Kıymalı sos, kremalı beşamel ve bol peynirli katmanlardan oluşan bu lezzetli yemek, hem doyurucu hem de pratik bir tarife sahiptir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lazanya tarifiyle, misafirlerinizi etkileyecek ve herkesin favorisi haline gelecek bir yemek...

Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:35

YAPILIŞI

Malzemeler:

9-12 adet lazanya hamuru

500 g kıyma

1 büyük soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

2 adet domates, doğranmış

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

2 su bardağı beşamel sos (1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, tuz ve karabiber)

150 g rendelenmiş mozzarella peyniri

100 g rendelenmiş parmesan peyniri

Hazırlık:

Geniş bir tavada biraz zeytinyağı ile soğanı soteleyin.

Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin, et suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Doğranmış domatesleri ve salçayı ekleyin. Kekik, tuz, karabiber ve pul biberi de ilave ederek karıştırın. Sosu kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

Bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve karıştırarak 1-2 dakika kavurun.

Sütü azar azar ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmaması için dikkat edin.

Sos koyulaşana kadar pişirin, ardından tuz ve karabiberle tatlandırın.

Fırını 180°C'ye ısıtın.

Fırın tepsisini yağlayın ve tabanına biraz beşamel sos sürün.

Üzerine bir kat lazanya hamuru yerleştirin, ardından kıymalı sostan bir kat ekleyin. Üzerine beşamel sos ve biraz peynir serpin.

Bu katmanları sırasıyla tekrar edin: Lazanya, kıymalı sos, beşamel sos ve peynir.

Son kat olarak peynirleri bolca serpiştirin.

Lazanyayı önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin, üstü güzelce kızardığında fırından çıkarın.

5-10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun!

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