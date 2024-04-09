Ev yapımı poğaça tarifi: Bayram sabahına nefis bir lezzet

Ev yapımı poğaça, yumuşacık dokusu ve pratik hazırlanışıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bu tarif, basit malzemelerle ve kolay adımlarla evde yapabileceğiniz bir seçenektir. Mis gibi kokusu tüm evi sarar ve kısa sürede pişen bu poğaçalar, kahvaltı sofralarınızı renklendirirken pratik yapımıyla da zamanınızı kurtarır. Hem büyüklerin hem de çocukların beğenisini kazanan bu lezzetli atıştırmalık, herkesin favorisi olacak.

Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:31
  • 10 Adet
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 175 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım paket kabartma tozu

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çörekotu veya susam (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.
  2. Bir karıştırma kabında un, kabartma tozu ve tuzu iyice karıştırın.
  3. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
  5. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. İsteğe bağlı olarak çörekotu veya susam serpebilirsiniz.
  6. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika veya üzerleri kızarana kadar pişirin.
  7. Fırından çıkardıktan sonra ılımaya bırakın ve servis yapın. Afiyet olsun!

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