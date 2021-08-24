Evde Pizza Tarifi - En Güzel, Kolay Ve Pratik Pizza Tarifi, Nasıl Yapılır?
Pizza severler için harika bir pizza tarifi ile karşınızdayız. Genellikle hazır olarak tüketilen pizzayı evde kendi imkânlarınız ile de yapma fırsatına sahipsiniz. Dışarıda satın aldığınız pizzaları aratmayacak ince ya da kalın hamur seçenekleriyle en güzel, kolay ve pratik pizza tarifi yapımı adımlarını sizlere sunduk. Nefis yemek tarifleri konusunda pizza tarifi nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı verdik. Pizza hamuru ile pizza sosu tarifi yapımı, malzemeleri ve dikkat edilmesi gereken önemli püf noktalara Roza’dan ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:01Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:03
25 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
180 dakika
MALZEMELER
5 su bardağı un
1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı ılık su
Üzeri İçin;
Sucuk
Sosis
Zeytin
Mısır
Kaşar
Mantar
Yeşil Biber
Sosu İçin;
1 yemek kaşığı salça
1 kâseden az ılık su
1 tutam kekik
1 tutam tuz
AŞÇININ NOTU
Pizza genellikle ince hamurdan yapıldığında daha çok sevilse de kalın hamur tercih edenlerde vardır. Bunun için de tarifte yer alan anlatımda ince hamur isterseniz 3 eşit parçaya bölmeyi unutmayın. Öte yandan hamurunuz tepsiye uyumlu olmalıdır. Sosu hamura süserken ise kenarlara iyice yedirmeyi unutmayınız.
YAPILIŞI
Pizza tarifi yapımı için öncelikle pizza hamuru nasıl yapılır sorusuna cevap vererek başlıyoruz.
Geniş bir yoğurma kabının içerisine unu ilave ederken, ortasını havuz şeklinde açın. Unun ortasına maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaşça ekleyerek, yoğurma işlemine başlayın. Elinizde instant maya yok ise yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz.
Yumuşak kıvamlı ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin. Hamurunuz hazır hale geldiğinde üzerini streçle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakın.
Otuz dakika dinlendirdiğiniz hamurunuzu tezgâha un döktükten sonra buraya koyalım. Hafifçe toparladıktan sonra hamuru 2 eşit parçaya bölün. Eğer ince hamurlu bir pizza tercih ediyorsanız hamuru 3 eşit parçaya bölmeniz gerekmektedir.
3 eşit parça halinde kestiğiniz hamurları merdane ile açın. Un serpmeyi burada unutmayın aksi halde merdaneye yapışabilir.
Açtığınız hamuru pizza yapmak istediğiniz tepsiye koyun. Normal fırın tepsisine koyacaksanız üzerine pişirme kâğıdı ekleyip mısır unu dökebilirsiniz.
Hamurdaki tüm yüzeye çatal ya da kürdan ile delikler açın. Bu işlem hamurun pişerken kabarmasını önleyecektir.
Şimdi tepsiyi fırına vererek 200 derece ayarında on dakika pişirin.
Hamurunuzun piştiği esnada bizler de pizzamızın sosu için boş bir kaba domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek güzel ce çırpalım.
Hamur piştikten sonra hazırladığımız sosu üzerine sürün. Sosu hamurun kenarlarına da güzelce yedirin.
Daha sonra hamurun üzerine dilimlenen tüm malzemeleri güzelce dizin.
Malzemeleri de dizdikten sonra hamuru tekrar 200 derecede fırına verin ve bu kez 20 dakika boyunca pişirin.
Pizzamız servise hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun