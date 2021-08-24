Evde Pizza Tarifi - En Güzel, Kolay Ve Pratik Pizza Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Pizza genellikle ince hamurdan yapıldığında daha çok sevilse de kalın hamur tercih edenlerde vardır. Bunun için de tarifte yer alan anlatımda ince hamur isterseniz 3 eşit parçaya bölmeyi unutmayın. Öte yandan hamurunuz tepsiye uyumlu olmalıdır. Sosu hamura süserken ise kenarlara iyice yedirmeyi unutmayınız.