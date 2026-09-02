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Fırından çıktığı gibi bitiyor: Tam kıvamında ıspanaklı börek tarifi

Fırından çıktığı anda mutfağı mis gibi saran kokusuyla herkesi sofraya toplayan, dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık bir ıspanaklı börek… Üstelik yapımı düşündüğünüzden çok daha kolay! Çay saatlerinin, kahvaltıların ve kalabalık sofraların favorisi olacak bu tarifte, böreğin tam kıvamında olması için birkaç küçük püf noktasını da paylaşıyoruz. İşte bir kez denedikten sonra favori tarifleriniz arasına girecek tam kıvamında ıspanaklı börek...

Giriş Tarihi: 02.09.2026 08:54

YAPILIŞI

MALZEMELER

Börek için:

5 adet hazır yufka

500 g ıspanak

1 adet büyük soğan

200 g beyaz peynir (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Yufkaları soslamak için:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı sosa)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Ispanağı iyice yıkayıp ince ince doğrayın.

Soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Ispanağı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Soğuduktan sonra beyaz peyniri karıştırın.

Süt, sıvı yağ ve yumurta beyazını bir kapta çırpın.

Yağlanmış tepsiye bir yufkayı serin. Üzerine sostan sürün.

İkinci yufkayı buruşturarak yerleştirin, tekrar sos sürün.

Hazırladığınız iç harcın yarısını yayın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde yerleştirip ortada kalan harcı ekleyin.

En üste son yufkayı kapatın, kalan sosu sürün ve yumurta sarısı sürerek susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35–45 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirip servis edin.

Püf noktaları

Ispanağın suyunu iyi çektirmek böreğin hamur olmamasını sağlar.

Böreği pişirmeden önce 15–20 dakika dinlendirirseniz yufkalar sosu daha iyi çeker.

Daha çıtır bir sonuç için sosa 1–2 yemek kaşığı maden suyu ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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