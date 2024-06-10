Hem kolay hem lezzetli hızlı poğaça tarifi: Bir kere yapan her gün yapmak istiyor...

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan poğaça, bu tarifiyle oldukça lezzetli ve özellikle de maya gerektirmeden kolaylıkla yapılıp servis edilebiliyor. İşte aile kahvaltılarınız, ansızın gelen misafirler için bire bir olan bu tarif...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:58
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

  • 125 gr tereyağ
  • Bir çay bardağı sıvı yağ
  • Bir çay bardağı yoğurt
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • Bir paket kabartma tozu
  • 3,5 su bardağı un
  • Bir adet (beyazı içi iç kısmına, sarısı üzerine)

İçi için:

  • Rendelenmiş kaşar peynir
  • Rendelenmiş beyaz peynir

Üstüne;

  • Yumurta sarısı
  • Çörek otu

YAPILIŞI

  • Oda sıcaklığında olan tereyağ, sıvı yağ, yoğurt, tuz kabartma tozu ve yumurtanın beyazını karıştırıyoruz.
  • Karıştırdıktan sonra içerisine un ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun dinlenmesine gerek yok.
  • İçi malzemesi için ise beyaz peyniri ezip üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyoruz. Böylelikle iç kısmı hazır hale geliyor.
  • Hazırlamış olduğumuz hamuru yaklaşık mandalina büyüklüğünde parçalar halinde koparıp sonrasında elimizle biraz genişletiyoruz.
  • Genişlettiğimiz hamur parçamızın kenarına hazırlamış olduğumuz harçtan koyup, kenarlarını kapatıyoruz ve tepsiye diziyoruz. (İsteğinize gööre isterseniz sarma sarar gibi hamuru yuvarlayabilir ya da poğaça gibi yuvarlak da yapabilirsiniz.)
  • Hazırlamış olduğumuz poğaçaların üzerinde yumurta sarısını ve çörek otunu sürüp önceden ısıttığımız 180 derece olan fırınımızda 30 dakika pişiriyoruz.

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