Her lokmada yumuşacık bir lezzet: Poğaça tarifi

Çayın yanına en güzel eşlikçi, kahvaltının vazgeçilmezi: Poğaça! Bu tarif, her lokmada hem yumuşaklık hem de mükemmel lezzet sunuyor. Hem misafirlerinize hem de kendinize gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir seçenek!

Giriş Tarihi: 05.02.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:01

YAPILIŞI

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya (10-11 gram)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yumurta (üzeri için)

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-4.5 su bardağı)

İç harcı için: Beyaz peynir, lor peyniri veya zeytin ezmesi (isteğe bağlı)

Üzeri için: Susam veya çörek otu

YAPILIŞI:

Hamurun Hazırlanması: Bir kaba ılık süt, ılık su, sıvı yağ, tuz ve şekeri ekleyin. Üzerine kuru mayayı ekleyin ve karıştırarak mayanın aktifleşmesini sağlayın. Karışımda kabarcıklar oluşmaya başladığında, un eklemeye başlayın.Yavaşça un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkmalıdır.

Şekil Verme: Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avuç içinde açın. İçine peynirli harç veya zeytin ezmesi koyarak kapatın. Şekil verin.

Üzeri İçin: Poğaçaların üzerine bir yumurta sarısı sürün ve dilerseniz susam ya da çörek otu serpin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

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