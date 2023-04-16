Ispanaklı börek tarifi: Çıtır çıtır dış katmanının formülü...

Ispanak, hem ana yemeklerde hem de hamur işlerine oldukça yakışan ana besinlerden biri. Ispanaklı börek tarifinin ise; iç harcı kadar hamurunun da önemli olduğu düşünülürse doğru adımları izleyerek en lezzetli ve çıtır böreğe ulaşabilirsiniz. İşte lezzetine doyum olmayan o tarif...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 10:07
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 295 kcal

MALZEMELER

  • 7 su bardağı un
  • Tuz
  • Su

İçi içinde;

  • 500 gram ıspanak
  • Lor peyniri
  • Yemeklik doğranmış soğan
  • 1 fincan sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı domates-biber karışık salça
  • Yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve istediğiniz baharatlar
  • Tuz

YAPILIŞI

  1. İlk olarak hamurumuzu yoğuralım ve ele yapışmayan bir kıvama getirelim.
  2. Sonra da bezelere ayıralım ve ayırdığımız bezeleri merdane yardımıyla küçük küçük açalım.
  3. Açılan hamurlarımızı bir tepsiye koyalım aralarını yağlayıp üst üste koyarak aynı şekilde devam edelim ve üstünü strecle kaplayıp bir 10 dk kadar dinlendirelim.
  4. Bu esnada iç harcı hazırlayabiliriz. Ufak doğranmış soğanları kavuralım ve salçayı da ekledikten sonra iyice kokusu çıkana kadar kavuralım.
  5. Temizlenmiş ayıklanmış ıspanakların üzerine kavrulan soğan ve salçayı aldıktan sonra lor peynirini ve sevdiğiniz baharatları da ekleyerek karıştıralım.
  6. Daha sonra da dinlenen hamurları masa üstünde elimizle kenarlarından tutup, açalım.
  7. Son olarak da iç harcımızı koyup, dolayalım ve tepsiye dizelim.
  8. En son olarak da üzerine biraz yumurta sürelim ve 180 derece de pişirelim.

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