Ispanaklı gözleme tarifi: Anadolu'nun lezzeti...

Gözleme, en sevilen Anadolu lezzetlerinden biri. Farklı iç malzemelerle hazırlanan bu tarif, özellikle ıspanaklı haliyle farklı bir lezzete erişmeyi sağlıyor. İşte lezzet dolu, tam kıvamından ıspanaklı gözleme tarifi...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 09:56
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Bir tutam tuz
  • 200 gram ıspanak
  • Yarım su bardağı lor peyniri veya rendelenmiş beyaz peynir
  • Yarım kuru soğan
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Tuz, karabiber (damak zevkinize göre)

YAPILIŞI

  • Ispanakları iyice yıkayın ve ince doğrayın. Kuru soğanı da ince doğrayın.
  • Unu geniş bir kaseye alın. Ortasını havuz gibi açın.
  • Sıvı yağ, su ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın. Elde ettiğiniz hamur kıvamını alana kadar yoğurun. Gerekirse azar azar su ekleyebilirsiniz.
  • Yoğurduğunuz hamuru, streç filmle sarıp, 15-20 dakika dinlendirin.
  • Dinlenen hamuru 6-8 eşit parçaya bölün. Her parçayı un serpilmiş tezgah üzerinde merdane yardımıyla ince bir şekilde açın.
  • Açtığınız hamurun yarısına ıspanaklı iç harcı paylaştırın. Üzerine lor peyniri veya rendelenmiş beyaz peyniri serpin.
  • Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırın.
  • Tava veya sacı hafifçe yağlayın ve ısıtın.
  • Hazırladığınız gözlemeleri önlü arkalı pişirin. Üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.
  • Pişen gözlemeleri sıcak servis yapın. İsteğe göre üzerine yoğurt veya soslarla servis edebilirsiniz.

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