Ispanaklı gül böreği tarifi: En çıtır hali için...
Ispanaklı Gül Böreği ve benzeri börek çeşitleri, Türk mutfağının önemli bir parçasıdır ve Osmanlı'dan günümüze kadar süregelen bir geleneği yansıtır. Börek, Türkiye ve çevresindeki birçok ülkede yaygın bir hamur işi. Hazır yufka ile yapılan börekler ise zamanla daha pratik hale gelmiş ve özellikle modern mutfaklarda sıkça tercih edilen bir yöntem. Peki en çıtır en lezzetli ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 09:30Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:30
YAPILIŞI
Malzemeler:
4 adet hazır yufka
500 gr ıspanak
1 adet orta boy soğan
1 çay bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
1 adet yumurta (üzeri için)
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
Hazırlanışı:
Ispanakları iyice yıkayıp süzün ve ince ince doğrayın.
Soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
Zeytinyağını tavada ısıtın ve soğanları hafif pembeleşene kadar kavurun.
Ispanakları ekleyin ve 5-6 dakika kadar soteleyin. Baharatları ekleyip karıştırın. Karışım soğuyunca beyaz peynir ekleyip karıştırın.
Süt ve sıvı yağı bir kapta karıştırın.
Yufkalardan birini tezgaha serin ve üzerine sütlü karışımdan sürün.
Yufkayı ortadan ikiye katlayın (yarım daire şeklinde).
Katladığınız yufkanın geniş kısmına ıspanaklı iç harçtan yayın.
Yufkayı geniş tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın.
Sardığınız ruloyu kendi etrafında dolayarak gül şekli verin.