Ispanaklı gül böreği tarifi: En çıtır hali için...

Ispanaklı Gül Böreği ve benzeri börek çeşitleri, Türk mutfağının önemli bir parçasıdır ve Osmanlı'dan günümüze kadar süregelen bir geleneği yansıtır. Börek, Türkiye ve çevresindeki birçok ülkede yaygın bir hamur işi. Hazır yufka ile yapılan börekler ise zamanla daha pratik hale gelmiş ve özellikle modern mutfaklarda sıkça tercih edilen bir yöntem. Peki en çıtır en lezzetli ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 14.09.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:30

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 4 adet hazır yufka
  • 500 gr ıspanak
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 çay bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 adet yumurta (üzeri için)
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

  • Ispanakları iyice yıkayıp süzün ve ince ince doğrayın.
  • Soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
  • Zeytinyağını tavada ısıtın ve soğanları hafif pembeleşene kadar kavurun.
  • Ispanakları ekleyin ve 5-6 dakika kadar soteleyin. Baharatları ekleyip karıştırın. Karışım soğuyunca beyaz peynir ekleyip karıştırın.
  • Süt ve sıvı yağı bir kapta karıştırın.
  • Yufkalardan birini tezgaha serin ve üzerine sütlü karışımdan sürün.
  • Yufkayı ortadan ikiye katlayın (yarım daire şeklinde).
  • Katladığınız yufkanın geniş kısmına ıspanaklı iç harçtan yayın.
  • Yufkayı geniş tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın.
  • Sardığınız ruloyu kendi etrafında dolayarak gül şekli verin.
  • Tüm yufkalar için aynı işlemi tekrarlayın.
  • Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
  • Üzerine çırpılmış yumurta sürün.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA