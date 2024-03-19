Ispanaklı muffin börek tarifi: Minik lezzet bombaları

Farklı bir börek tarifi arıyorsanız, muffin kaplarında pratik olarak hazırlayabileceğiniz bu börek tarifi dakikalar içerisinde hazırlanarak sofralarınızda yerini alabilir. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:26

MALZEMELER

  • 4 adet milföy hamuru
  • 2 su bardağı ince doğranmış ıspanak yaprakları
  • 1 su bardağı beyaz peynir (ezilmiş veya rendelenmiş)
  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • Tuz, karabiber (isteğe bağlı)
  • İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu (üzeri için)

YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye ısıtın ve muffin tepsisine yağlamadan muffin kağıtlarını yerleştirin.
  • Milföy hamurlarını tezgaha serin ve hafifçe açın. Hamuru 12 eşit kareye kesin.
  • Her kareyi muffin kalıplarına yerleştirin, kenarları dışarı taşacak şekilde bastırın.
  • İnce doğranmış ıspanak yapraklarını, beyaz peyniri ve rendelenmiş kaşar peynirini bir kapta karıştırın.
  • Başka bir kapta yumurtaları, sütü, tuzu ve isteğe bağlı olarak karabiberi çırpın.
  • Milföy hamurlarının içine ıspanaklı peynirli karışımı paylaştırın.
  • Üzerlerine yumurtalı karışımı dökün.
  • İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpin.
  • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika veya milföy hamurları kabarana ve üzerleri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıkarıp biraz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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