Ispanaklı peynirli ravioli tarifi: Bir de İtalyanların mantısını deneyin...
İspanaklı peynirli ravioli, İtalyan mutfağının klasik ve sevilen yemeklerinden biridir. Ravioli, İtalya'nın farklı bölgelerinde çeşitli dolgu malzemeleriyle yapılan, kare ya da yuvarlak şekilli doldurulmuş makarnadır. İtalyan mutfağında raviolinin tarihi, ortaçağlara kadar uzanır ve o dönemden bu yana farklı bölgelerde çeşitli tariflerle geliştirilmiştir. İşte lezzet dolu ravioli tarifi..
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:15Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:15
YAPILIŞI
MALZEMELER
Hamur İçin:
2 su bardağı un
2 adet yumurta
1/4 su bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Su (gerekirse, hamurun kıvamını ayarlamak için)
İç Harç İçin:
250 gram taze ıspanak
200 gram ricotta peyniri (veya lor peyniri)
1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
1 diş sarımsak (ince doğranmış)
Tuz ve karabiber
Sos İçin:
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
4-5 adet taze adaçayı yaprağı (isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber
HAZIRLANIŞI:
Hamur malzemelerini geniş bir karıştırma kabında birleştirin. Yumurtaları ve zeytinyağını una ekleyin, tuz ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Eğer hamur çok kuruysa, çok az su ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz.
Hamuru yoğurun ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamur pürüzsüz ve elastik hale gelene kadar yaklaşık 8-10 dakika yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru streç filme sarın ve oda sıcaklığında en az 30 dakika dinlendirin.
Ispanakları iyice yıkayın ve sularını süzdürün. Ardından ıspanakları ince ince doğrayın.
Bir tavada az miktarda zeytinyağını ısıtın ve ince doğranmış sarımsağı ekleyin. Sarımsak kokusu çıkana kadar soteleyin.
Doğranmış ıspanakları tavaya ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra ıspanakları soğumaya bırakın.
Soğuyan ıspanakları bir kaba alın, ricotta ve parmesan peynirlerini ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın ve karıştırın.
Dinlenen hamuru iki eşit parçaya bölün. Her bir parçayı ince bir şekilde açın. Hamurun mümkün olduğunca ince olmasına dikkat edin.
Açtığınız hamurun üzerine aralıklarla iç harçtan küçük toplar koyun.
İkinci hamur parçasını dikkatlice harçların üzerine yerleştirin ve harçların etrafından hafifçe bastırarak raviolileri kapatın.
Bir bıçak veya ravioli kesici kullanarak raviolileri kesin ve kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın.
Raviolileri dikkatlice kaynar suya bırakın ve yaklaşık 3-4 dakika, ravioliler suyun üzerine çıkana kadar pişirin.
Bir tavada tereyağını eritin. Tereyağı eriyince adaçayı yapraklarını ekleyin ve tereyağını hafifçe kızartın.
Haşlanmış raviolileri sosun içine alın ve iyice karıştırın. Üzerine parmesan peyniri ekleyin ve sıcak servis yapın.