İtalya evinize geliyor: En çıtır pizza tarifi

Pizza, her ne kadar İtalya'da ortaya çıkmış olsa da tüm dünyanın en çok sevdiği lezzetlerden biri. Her ne kadar bir İtalyan restoranında en iyisini yiyebileceğini düşünseniz de aslında püf noktalarıyla evinizde de oldukça lezzetli bir pizza hazırlayabilirsiniz. İşte muhteşem pizza tarifi...

  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
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  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 500 gram un
  • Yarım paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tozşeker
  • 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı süt
  • Domates sos için: 1 adet domates
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Yarım tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 Türk kahvesi fincanı su
  • 3 dal taze kekik, tuz, karabiber

Fesleğenli sos için:

  • 4-5 dal fesleğen
  • 2-3 dal ıspanak, 2 diş sarmısak
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerleri için:

  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 250 gram mantar
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 2 adet parmak sucuk
  • 400 gram sosis, 250 gram küpdoğranmış beyaz peynir
  • 15 adet kiraz domates
  • 1 su bardağı siyah zeytin
  • 2 adet kırmızı biber
  • 4-5 adet sivri biber

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

YAPILIŞI

  • Domates sos için rendelenmiş domatesi tereyağında soteleyin.
  • Domates salçası, biber salçası, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.
  • ekleyip karıştırarak pişirin. Kekik ekleyip ocaktan alın.
  • Fesleğen sos için tüm malzemeyi blenderden geçirin ve kenara alın.
  • Hamur için unu havuz şeklinde açın. Ortasına tozşeker, süt ve instant maya ilave edip karıştırın.
  • Tuz ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun.
  • Daha sonra 6 bezeye ayırıp, servis tabağı büyüklüğünde açın. 3 adet hamurun üzerine domates sos, kalan hamurların üzerlerine fesleğenli sos sürün.
  • Kaşar peyniri dışında kalan malzemeyi dilediğiniz şekilde hamurların üzerlerine pay edin.
  • Fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, üzerlerine kaşar peyniri serpin ve 5 dakika daha pişirin.
  • Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.

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