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Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi! Maydanozlu peynirli poğaça tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan poğaça, bu kez maydanoz ve peynirin enfes uyumuyla karşımıza çıkıyor. Dışı nar gibi kızaran, içi pamuk gibi yumuşacık kalan maydanozlu peynirli poğaça, hem çay saatlerinde hem de kahvaltılarda herkesin beğenisini kazanıyor. Peki, ağızda dağılan, yumuşacık maydanozlu peynirli poğaça nasıl yapılır? İşte tam ölçülü, kolay ve lezzetli poğaça tarifi ve püf noktaları...

Giriş Tarihi: 09.11.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 09:14

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

3-3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

200 g beyaz peynir

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı ve sirkeyi alın.

Tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Beyaz peyniri çatalla ezin, ince kıyılmış maydanozla karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizde açıp ortasına peynirli harç koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C alt üst ayar fırında 25-30 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.

Püf noktaları

Unu birden eklemeyin; hamur yumuşak kalmalı.

Peyniriniz çok tuzluysa tuz miktarını azaltın.

Daha puf puf olması için hamuru fazla yoğurmayın.

Fırından çıktıktan sonra üzerini temiz bir bezle 5 dakika örtün. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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