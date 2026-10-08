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Kahvaltının yıldızı olacak! Puf puf kabaran pişi tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pişi, sıcak sıcak servis edildiğinde herkesten tam not alıyor. Dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık ve puf puf kabaran pişiler hazırlamak için birkaç püf noktasına dikkat etmeniz yeterli. Siz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, çayın yanına çok yakışacak nefis bir pişi tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte kahvaltının yıldızı olacak, tam ölçülü ve puf puf kabaran pişi tarifi!

Giriş Tarihi: 08.10.2026 08:31

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3–3,5 su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Ilık suyu, sütü, mayayı ve şekeri bir kaba alın ve karıştırın. Yaklaşık 5 dakika bekletin.

Tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatın ve yaklaşık 45–60 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Hafif unlanmış tezgahta elinizle açın.

Hamurun ortasını parmağınızla hafifçe açarak şekil verin.

Sıvı yağı tavada iyice kızdırın. Pişileri orta-yüksek ateşte, iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın.

Kızaran pişileri kağıt havlu üzerine alın ve fazla yağını süzdürün. Afiyet olsun!

Püf noktası: Yağın yeterince sıcak olmasına dikkat edin. Yağ yeterince sıcak değilse pişiler fazla yağ çekebilir. Hamurun çok sert olmamasına da özen gösterin; yumuşak bir hamur daha pofuduk pişiler elde etmenizi sağlar.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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