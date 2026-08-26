Kahvaltıya da çaya da çok yakışıyor: Meşhur paçanga böreği tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

150–200 g pastırma

200 g kaşar peyniri

2 adet domates

2 adet yeşil biber

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Domateslerin çekirdekli/sulu kısmını çıkarıp küçük doğrayın. Biberleri ince doğrayın. Kaşarı rendeleyin veya ince dilimleyin. Pastırmaları birkaç parçaya bölün.

Her yufkayı 8 üçgen parçaya bölün.

Her parçanın geniş kısmına pastırma, kaşar, domates ve biber koyun. Kenarlarını içe katlayıp iki parmak genişliğinde olacak şekilde sarın. Ucunu suyla hafifçe ıslatıp kapatın.

Tavada yağı kızdırın. Börekleri orta-yüksek ateşte çevirerek altın rengi ve çıtır olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün ve sıcakken servis edin. Afiyet olsun!

Püf noktası: Domatesin fazla suyunu mutlaka alın; aksi halde börek kızarırken patlayabilir ve çıtırlığını kaybedebilir. Pastırma ve kaşar zaten tuzlu olduğu için ayrıca tuz eklemeye gerek yoktur.