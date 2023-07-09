Kalem böreği tarifi: Çıtır çıtır ağızda dağılan püf noktasıyla

Hamur işleri arasında en sevilenlerden biri olan kalem böreği, hem pratik hazırlanışı hem de lezzetiyle her yaştan insanın sevdiği tarifler arasında yerini alıyor. İşte en çıtır kalem böreği tarifi...

Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:37
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Çocuk Partisi Ev Partisi Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 110 kcal

MALZEMELER

  • Yufka veya baklavalık böreklik hamur
  • 200 gram lor peyniri
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1/2 demet maydanoz, ince doğranmış
  • 1 adet yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ (kızartma için)

YAPILIŞI

  1. Bir karıştırma kabında lor peynirini, rendelenmiş kaşar peynirini ve ince doğranmış maydanozu karıştırın.
  2. Karışıma tuz ve karabiber ekleyin. İsteğe bağlı olarak pul biber veya diğer baharatları da ekleyebilirsiniz.
  3. Yufkayı düz bir zemine serin. Daha sonra yufkayı dört eşit parçaya kesin.
  4. Yufkanın bir ucuna hazırladığınız peynirli içten koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak kalem şeklini verin.
  5. Yufkanın boş kalan kısmına hafifçe su sürün ve kalem böreğini sıkıca sarın. Bu şekilde diğer börekleri de hazırlayın.
  6. Bir tavada sıvı yağı kızdırın ve kalem böreklerini kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Ardından kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çekmesini sağlayın.
  7. Kalem böreği sıcak olarak servis yapın. Yanında yoğurt veya salata ile servis edebilirsiniz.

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