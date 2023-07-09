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Kalem böreği tarifi: Çıtır çıtır ağızda dağılan püf noktasıyla
Hamur işleri arasında en sevilenlerden biri olan kalem böreği, hem pratik hazırlanışı hem de lezzetiyle her yaştan insanın sevdiği tarifler arasında yerini alıyor. İşte en çıtır kalem böreği tarifi...
Giriş Tarihi: 09.07.2023
10:36
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
10:37
6 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk Partisi
Ev Partisi
Kutlama
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Adet :
110 kcal
MALZEMELER
Yufka veya baklavalık böreklik hamur
200 gram lor peyniri
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1/2 demet maydanoz, ince doğranmış
1 adet yumurta
Tuz
Karabiber
Sıvı yağ (kızartma için)
YAPILIŞI
Bir karıştırma kabında lor peynirini, rendelenmiş kaşar peynirini ve ince doğranmış maydanozu karıştırın.
Karışıma tuz ve karabiber ekleyin. İsteğe bağlı olarak pul biber veya diğer baharatları da ekleyebilirsiniz.
Yufkayı düz bir zemine serin. Daha sonra yufkayı dört eşit parçaya kesin.
Yufkanın bir ucuna hazırladığınız peynirli içten koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak kalem şeklini verin.
Yufkanın boş kalan kısmına hafifçe su sürün ve kalem böreğini sıkıca sarın. Bu şekilde diğer börekleri de hazırlayın.
Bir tavada sıvı yağı kızdırın ve kalem böreklerini kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Ardından kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çekmesini sağlayın.
Kalem böreği sıcak olarak servis yapın. Yanında yoğurt veya salata ile servis edebilirsiniz.
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