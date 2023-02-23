Kaşarlı poğaça tarifi: Tadıyla olay yaratan, puf puf kabaran bir lezzet!
Eşsiz lezzetiyle ağızlarda şölen yaratan bu tarife bayılacaksınız! Sabah kahvaltıda, akşam 5 çayında bu lezzet ile davet masalarınızı şenlendirebilirsiniz. Ayrıca hem yapımı kolay hem de çok doyurucu. İşte puf puf kabaran, lezzetiyle büyüleyen o tarif...
Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:12Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:12
4 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk PartisiYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
347 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
2 adet yumurta ( 1 adet sarısı üzeri için ayıralım)
1 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı şeker
1 paket ınstant maya
5,5 su bardağı un
Kaşar
Yumurta sarısı
Susam
YAPILIŞI
Su, sıvı yağ ve ılık sütü bir kabın içerisine alın. Mayayı da ekledikten sonra güzelce karıştırın.
Daha sonra yumurta, şeker ve tuzu ekleyin. Ardından unu azar azar ilave edin.
Yumuşak yapışmayan bir kıvam aldıktan sonra hamuru yarım saat kadar mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurun havasını alıp tezgaha aktararak bezelere ayırın. Sonra şekiller vermeye başlayın.
Bezeleri elimizle hafif bastırıp açarak üzerine kaşar koyup kapatalım, tepsiye dizelim. Bir 10 dakika kadar beklettikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, susamları ekleyin.
Son olarak ise 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirelim.