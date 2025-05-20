Kayseri usulü mantı tarifi: Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor!

MALZEMELER
Hamuru için:
2 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
200 gram kıyma
1 küçük soğan (rendelenmiş)
Tuz, karabiber
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz
YAPILIŞI
Unu yoğurma kabına alın. Ortasını açıp yumurta, su ve tuzu ekleyin. Orta sertlikte bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
Kıyma, soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
Dinlenen hamuru ince açın. Küçük kareler kesin. Her karenin ortasına az miktarda iç harç koyup bohça gibi kapatın.
Mantıları kaynar tuzlu suda haşlayın (yaklaşık 10-12 dakika).
Tereyağını eritip toz biberi ekleyin. Yoğurdu sarımsak ve tuzla karıştırın.
Haşlanan mantıları süzün. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli tereyağı gezdirerek servis edin. Afiyet olsun.