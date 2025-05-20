Kayseri usulü mantı tarifi: Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor!

Mantı, Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden biridir. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde farklı yapılış tarzıyla sunulsa da en çok Kayseri usulüyle meşhurdur. İncecik hamuru, özel şekli ile yapılışı zahmetli olurken yemesi de bir o kadar keyifli. Bu tarif yardımıyla mantının püf noktalarını öğrenecek ve sofralarınızda lezzetli bir yemeğe sahip olacaksınız.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 08:53

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına alın. Ortasını açıp yumurta, su ve tuzu ekleyin. Orta sertlikte bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

Kıyma, soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.

Dinlenen hamuru ince açın. Küçük kareler kesin. Her karenin ortasına az miktarda iç harç koyup bohça gibi kapatın.

Mantıları kaynar tuzlu suda haşlayın (yaklaşık 10-12 dakika).

Tereyağını eritip toz biberi ekleyin. Yoğurdu sarımsak ve tuzla karıştırın.

Haşlanan mantıları süzün. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli tereyağı gezdirerek servis edin. Afiyet olsun.

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