Kıyır kıyır kurabiye tadında bir lezzet! Dereotlu poğaça tarifi

Kurabiye tadında kıvamında bir poğaça olan bu lezzeti yemelere doyamayacaksınız. Ağızda dağılan kıvamıyla sofralarınızın vazgeçilmezi olacak, hem de gelen misafirlerinize enfes bir şölen oluşturacak... Pratik bir lezzet arıyorsanız doğru adrestesiniz... İşte poğaçanın eşsiz hali!

Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 09:03
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 237 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 adet yumurta
  • 3 su bardağı un

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

  1. İlk olarak poğaçamızın hamurunu hazırlayalım. Ardından malzemeleri bir kaba koyun ve yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.
  2. Poğaçalarımızı şekillendirelim. Hamuru yoğurduktan sonra minik toplar halinde şekil verelim. Ya da dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.
  3. Fırına atmadan önce hamurunuzu dinlendirmeniz, daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
  4. 180 derece ısıtılmış fırında, 20 dakika kadar pişirin.
  5. Poğaçalarımız hazır! Herkese afiyet olsun.

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