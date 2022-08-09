Kıyır kıyır kurabiye tadında bir lezzet! Dereotlu poğaça tarifi
Kurabiye tadında kıvamında bir poğaça olan bu lezzeti yemelere doyamayacaksınız. Ağızda dağılan kıvamıyla sofralarınızın vazgeçilmezi olacak, hem de gelen misafirlerinize enfes bir şölen oluşturacak... Pratik bir lezzet arıyorsanız doğru adrestesiniz... İşte poğaçanın eşsiz hali!
Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:03Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 09:03
8 Kişilik
Ev Yapımı
KahvaltıYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
237 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Yarım demet dereotu
1 adet yumurta
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
İlk olarak poğaçamızın hamurunu hazırlayalım. Ardından malzemeleri bir kaba koyun ve yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.
Poğaçalarımızı şekillendirelim. Hamuru yoğurduktan sonra minik toplar halinde şekil verelim. Ya da dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.
Fırına atmadan önce hamurunuzu dinlendirmeniz, daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
180 derece ısıtılmış fırında, 20 dakika kadar pişirin.