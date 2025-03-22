Kıymalı pide tarifi: İftar sofralarınızı şenlendirecek...

Ramazanda iftar sofralarınızı şölene çevirecek, çıtır dışı ve bol iç harcıyla nefis kapalı kıymalı pide tarifiyle karşınızdayız! Açlıktan sabırsızlanırken fırından çıkan mis gibi kokusuyla sizi mest edecek bu tarif, hem pratik hem de lokanta lezzetinde! Püf noktalarıyla mutlaka deneyin! 😋🔥
Giriş Tarihi: 22.03.2025 09:29Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 09:29
YAPILIŞI
Malzemeler:
Hamur için:
4 su bardağı un
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harcı için:
300 gr kıyma
1 adet büyük soğan (rendelenmiş)
1 adet domates (rendelenmiş)
1 adet yeşil biber (ince doğranmış)
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt
Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Hamurun hazırlanması:
Ilık süt ve suyu bir kaba alın, mayayı ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin.
Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyip karıştırın.
Ortasını açıp mayalı karışımı ve sıvı yağı ekleyin, yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
Üzerini streç filmle kapatıp 1 saat mayalandırın.
İç harcın hazırlanması:
Tavaya sıvı yağı ekleyip kıymayı kavurun.
Soğanı, biberi ve domatesi ekleyin, birkaç dakika pişirin.
Salçayı ve baharatları ekleyip karıştırın, birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Pidelerin şekillendirilmesi:
Mayalanan hamuru 6-8 bezeye ayırın.
Hafif unlanmış zeminde uzun oval şekillerde açın.
Ortasına kıymalı harçtan koyun, kenarlarını içe doğru katlayarak kapatın.
Pişirme:
Pideleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün, isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkınca üzerine tereyağı sürerek daha yumuşak olmalarını sağlayabilirsiniz. Afiyet olsun! 😋