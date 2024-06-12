Kolay pankek tarifi: Her gün yapmak isteyeceksiniz...

Kahvaltılarınızda severek tüketeceğiniz, çocuklarınızın yemek için sabırsızlanacağı ve servisinde reçel, bal, çikolata ya da meyvelerle süsleyebileceğiniz o kolay ve lezzet dolu tarif...

Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:35
  • 2-4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • İki adet yumurta
  • İki yemek kaşığı şeker
  • Bir su bardağı süt
  • 1.5 su bardağı un
  • Bir paket kabartma tozu
  • Bir paket vanilya
  • Pişirme aşaması için sıvı yağ
  • Servis için isteğinize göre reçel bal, çikolata ya da meyve

YAPILIŞI

  • Yumurta ve şekeri uygun bir kaba alarak çırpın.
  • Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave ederek çırpın. Kıvamı kek kıvamından daha koyu olacak şekilde hamuru hazırlayın.
  • Teflon ya da yapışmaz tavaya az sıvı yağı dökün ve fırça yardımıyla her tarafına dağıtın.
  • Bir yemek kaşığı hamuru dökün ve kendi kendine yayılmasını bekleyin.
  • Üzeri göz göz olmaya başladığında pankeklerinizi ters çevrin ve diğer tarafını pişirin.
  • Üzeri için tercihinize göre bal veya reçel sürülebilir. Ayrıca meyveyle de servis edebilirsiniz.

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